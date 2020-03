NBA／跟腱傷勢恢復良好 籃網記者爆KD隨時可上場

籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)這兩個賽季多災多難,先是去年冠軍戰傷到阿基里斯腱,今年又遇新冠肺炎爆發染病。雖命運多舛,但記者透露其實杜蘭特已經準備好上場比賽。

籃網記者伊格爾(Ian Eagle)近期上廣播節目,被問到如果NBA如期復賽,杜蘭特有沒有機會回歸,他給出相當肯定的答案,甚至強調如果明天恢復賽季,杜蘭特都有辦法打。

伊格爾說:「杜蘭特跟其他人都低估了復原進度。雖然現在他得新冠肺炎,首要目標就是顧好身體,不過從手邊可以看到的影片來推斷,杜蘭特狀況很好,沒有束縛,感覺今天就可以上場比賽。」

就這番說詞,杜蘭特回歸幾乎毫無懸念,不過伊格爾也補充:「儘管杜蘭特可以打了,籃網也需要他,但球隊的近況適不適合讓他隨時加入還有待觀察。」

