NBA／跟腱傷勢恢復良好 籃網記者爆KD隨時可上場

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）這兩個賽季多災多難，先是去年冠軍戰傷到阿基里斯腱，今年又遇新冠肺炎爆發染病。雖命運多舛，但記者透露其實杜蘭特已經準備好上場比賽。

籃網記者伊格爾（Ian Eagle）近期上廣播節目，被問到如果NBA如期復賽，杜蘭特有沒有機會回歸，他給出相當肯定的答案，甚至強調如果明天恢復賽季，杜蘭特都有辦法打。

伊格爾說：「杜蘭特跟其他人都低估了復原進度。雖然現在他得新冠肺炎，首要目標就是顧好身體，不過從手邊可以看到的影片來推斷，杜蘭特狀況很好，沒有束縛，感覺今天就可以上場比賽。」

就這番說詞，杜蘭特回歸幾乎毫無懸念，不過伊格爾也補充：「儘管杜蘭特可以打了，籃網也需要他，但球隊的近況適不適合讓他隨時加入還有待觀察。」