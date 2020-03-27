NBA／跟腱傷勢恢復良好 籃網記者爆KD隨時可上場
籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）這兩個賽季多災多難，先是去年冠軍戰傷到阿基里斯腱，今年又遇新冠肺炎爆發染病。雖命運多舛，但記者透露其實杜蘭特已經準備好上場比賽。
籃網記者伊格爾（Ian Eagle）近期上廣播節目，被問到如果NBA如期復賽，杜蘭特有沒有機會回歸，他給出相當肯定的答案，甚至強調如果明天恢復賽季，杜蘭特都有辦法打。
伊格爾說：「杜蘭特跟其他人都低估了復原進度。雖然現在他得新冠肺炎，首要目標就是顧好身體，不過從手邊可以看到的影片來推斷，杜蘭特狀況很好，沒有束縛，感覺今天就可以上場比賽。」
就這番說詞，杜蘭特回歸幾乎毫無懸念，不過伊格爾也補充：「儘管杜蘭特可以打了，籃網也需要他，但球隊的近況適不適合讓他隨時加入還有待觀察。」
Ian Eagle says KD has reached a point where he should be ready to play as soon as now — obviously after COVID-19 recovery. Eagle also brings up a 4-6 week timetable for Kyrie Irving’s surgery. Says it would put both in line to be a possibility to return if the NBA resumed in June https://t.co/0EjEA6fWOH— Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) March 25, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言