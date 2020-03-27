NBA／高收入主管減薪2成 主席席佛損失6千萬

受新冠肺炎疫情影響，NBA目前仍處於無限期停賽階段，在傳出球員可能遭到減薪後，今天《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，NBA即將針對100位聯盟高收入管理人員進行20％的薪資刪減，其中包含主席席佛（Adam Silver），他將一口氣減少200萬美元的年薪。

聯盟發言人巴斯（Mike Bass）表示，「這是一個空前嚴峻的時期，和其他行業的公司一樣，我們必須要採取短期措施，來因應我們在業務與組織上受到的嚴重經濟影響。」

而這波減薪並不是大規模減薪，其中行政部門未受影響，而這次減薪中也包含聯盟主席席佛、副主席譚惠民（Mark Tatum），根據美國網站《Celebrity Net Worth》統計，席佛年薪約為1000萬美元，遭減薪20%後，他將少掉200萬美元（約台幣6000萬元）的收入。