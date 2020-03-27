最具成就球隊文化 馬刺、熱火、勇士都是範本

NBA成功奪冠，成就他人也成就一切，需要天賦、球星以及天地地利人和運勢，缺一不可。任何一座總冠軍都有許多運氣成分。

2011年達拉斯小牛(獨行俠)奪冠，邁阿密熱火莫明在總冠軍系列賽失魂落魄，2連勝後4連敗。

2013年總冠軍賽熱火完成二連霸，總冠軍賽第六戰熱火2：3落後馬刺，熱火只能贏不許輸沒有退路。熱火射手艾倫那記底角史詩般三分球命中把比賽帶進延長賽，說是運氣，應該比實力更讓人信服。

在2013年總冠軍賽第六戰第四節結束前，熱火射手艾倫投進關鍵三分球，幫助球隊絕處逢生，最讓球迷津津樂道。 歐新社資料照片

2016年克里夫蘭騎士在總冠軍系列賽1：3落後金州勇士，勇士大前鋒格林G5被禁賽，G7騎士後衛厄文在終場前56秒命中關鍵三分球一擊命中，相較於勇士最後決勝期五次三分球全部失手，命運之手操控了比賽。

2019年多倫多暴龍靠前鋒雷納德一記幸運球在東決淘汰聯盟戰績第一公鹿，總冠軍系列賽遇上勇士，勇士G5先重傷杜蘭特，G6再失去湯普森，所有發生的一切似乎都為暴龍清除障礙。

但在NBA想取得成功完成奪冠，絕不只是靠運氣，由實力、天賦、球星建構出來的「球隊文化」，這才是一支球隊取得長久成功，改變球員，讓球星學習融入最重要「基因」。

曾經待過熱火，是熱火教練團重要成員之一。費茲代爾說：「我非常尊重馬刺、熱火這樣的球隊，他們讓球員去適應球隊文化，而不是讓球隊去適應球員，這是球隊取得成功的重要元素」。

一支擁有良好文化的球隊能感染球員，改變球星，並且不斷挖掘出球員潛能，成就更多球員和團隊戰力。除了馬刺、熱火，過去幾年最成功的球隊是五年奪三冠的勇士。

勇士今年因為杜蘭特離開，湯普森整季傷停，柯瑞開季也只打了四場就左手指骨折賽季報銷，勇士在薪資壓力下被迫重整。儘管勇士這一季戰績墊底，但勇士在這個失望球季培養出幾名可造之材，去年夏天用底薪撿來的後衛巴克斯和羅賓森都在勇士打出生涯最佳狀況，並且被交易到76人。二輪新秀帕斯柯爾打出未來性，用雙向合約撿來的大前鋒克里斯，重新在勇士文化找到自我，新賽季帕斯柯爾+克里斯都將成為勇士鋒線主力輪換。

勇士本季雖然戰績殿底，不斷遭到對手的瘋狂修理，但他們的優質球隊文化仍然幫助一些年輕好手穩定成長。 歐新社資料照片

別忘了暴龍，暴龍文化正在教練諾斯手裡一步步成形，挖掘出一個個不可思議的球員。2019年夏天暴龍奪冠兩名先發雷納德、格林離隊，但暴龍持續在板凳和自由球員撿人，羅瑞、席亞康、范弗利特成為暴龍鐵三角，阿努諾比、鮑威爾、戴維斯、布徹、湯馬斯都從NBA邊緣人站上舞台中央，成為暴龍傳奇故事的重要結構。

暴龍文化正在諾斯執教體系下建立口埤，那種氣圍和感染力一如勇士，很像馬刺、熱火。暴龍目前戰績東區第二，完全不受雷納德離隊影響，勝率和表現比起上季毫不遜色，暴龍球隊文化正在感染每個球員，球星、配角、板凳球員都在適應球隊文化，融為一體。

暴龍本季雖然傷兵不斷，但球隊文化正開始塑形，讓一些替補球員都有信心隨時上來擔任先發。 美聯社

建立球隊文化需要一名執教能力真正出色教練和管理階層，需要穩定而且長期時間打出最佳戰績和表現，奪冠是終極指標，這一點我們可以從早期塞爾蒂克、80年代湖人、90年代公牛，以及馬刺、熱火、勇士身上看到。暴龍還需要累積更多時間。馬刺正在失去影響力和戰績地位，但只要馬刺教練波波維奇還在，馬刺文化仍將屹立不搖，這也是NBA成功建隊最重要基因。

讓球星和球員去適應球隊文化，不是讓球隊去適應球員，球隊每個人都必須適應球隊文化，教練才能管得住那些對球隊不滿的球員，這就是成就團隊和成功之道。