遙想封館球季冠軍史 馬刺現青黃不接面臨斷層

因為新冠肺炎疫情仍持續在北美全面影響的關係，聯盟封館至今已兩周，本季後續的發展令人堪憂。這次封館無疑是史上最嚴峻，過去兩次因勞資協議破局的封館中，至少球員們還能自由活動、自主訓練以維持體能、球感。但這回各球團不得不關閉場館設施、取消所有訓練，球隊人員減薪等等，遙遙無期的復賽之路讓人不敢妄想。對於日常訓練量之大的球員們，頓失規律且高強度的訓練菜單後，更考驗身材的保持和體能調整。

歷史上著名的其中一位前車之鑑便是曾經的野獸派前鋒坎普(Shawn Kemp)，他於1998年封館期間因為體重管理失控，導致身材大幅走樣，勁爆的體能與場上宰制力跟他的體重呈現死亡交叉，自此踏上毀滅之路。坎普從叱吒聯盟的全明星，成為路人板凳，最後黯然淡出NBA舞台。

坎普是前NBA知名球星，1994年世界男籃錦標賽夢幻二隊成員。他在1999年球季正逢生涯顛峰，不幸遇上封館事件，在休季中體重沒有調整好，成績開始下滑，下一季打完後被騎士交易到拓荒者，因此而染上吸毒和開始酗酒，一代球星就此墮落。 1993-94 Fleer 球員卡

馬刺的封館球季冠軍史

當然還是有正面的例子，沉默的低調王者馬刺便是在封館球季復賽之初歷經開季勝率不到五成的十來場球賽的磨合、溝通調整後，迅速進入狀況。在海軍上將羅賓森(David Robinson)、鄧肯(Tim Duncan)身體狀況維持相當理想的前提下，馬刺有著雙塔的帶領，隨即展開一波勝率高達85%以上的猛攻直到季末，奪下例行賽聯盟第一的席次。當年季後賽更是拿下15勝2敗，最終以四勝一敗封王。

當時還很菜的鄧肯，不僅沒有因為封館而荒廢自己的體能、球技，更沒有碰上撞牆期，反倒還有著超水準演出，在總冠軍賽MVP之姿的嘉勉下，為他個人輝煌的職業生涯寫下開端，也為黑衫軍往後十多年來的強盛奠定核心基礎。連同縮水球季的冠軍，鄧肯生涯手握五枚冠軍戒，初期有前輩羅賓森的提攜，到鄧肯與帕克(Tony Parker)、吉諾布利(Manu Ginobili)共組三劍客，從一而終地為馬刺奉獻，寫下無數的剽悍戰功。

遙想過去從聯盟首度封館，開啟鄧肯與馬刺的偉大篇章，再對比這回封館，明顯地，褪色的黑衫軍正面臨世代交替的斷層，馬刺再也沒有過去擁有鄧肯這般核心人物的領導。

馬刺總教練波波維奇(中)在NBA執教生涯碰上三次封館事件，前兩次是勞資問題，這次是疫情因素。前兩次封館前馬刺戰績都是西區第1，這次竟然是在西區第12名。 美聯社

青黃不接的現代馬刺

馬刺賽季中斷前僅僅繳出27勝36敗，暫居西區第12名。這批新生代中球員沒有得分能力強大穩定的年輕球員，多屬於角色球員，23歲的墨瑞(Dejounte Murray)雖然備受期待，也有黑衫軍傳統的良好防守素質，但他球風偏向運動能力佳的均衡型球員，進攻能力並沒有太顯著的提升。

代表美國隊征戰中國世界盃的懷特(Derrick White)、射手富比士(Bryn Forbes)雖在馬刺體系中能發揮出他們在組織控球、三分火炮的特長，但是他們不夠好到成為球隊核心，況且兩人分別已25、26歲。更年輕的

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馬刺現今攻守兩端運作，多圍繞在平均年齡超過30歲的幾位老將身上。馬刺三劍客時期，三人從年輕小夥子一路搭檔打到而立之年之後仍然勇猛，但是現在幾名老將並無法將球隊凝聚在一塊，如同當初鄧肯帶給馬刺的文化一般。

米爾斯(Patty Mills)在馬刺打了九年，從當初在鄧肯身邊的小老弟，變成陣中資歷說話有份量的老大哥，但他的最大功用還是砍分再砍分。而艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、德羅展(DeMar DeRozan)、蓋伊(Rudy Gay)身披馬刺戰袍也都是近五年內的事，打最久的艾德里奇的五季，蓋伊三季，德羅展兩季。

米爾斯(中)在馬刺打了9年，天花板就在那裏，小進步是有，大突破很難，不可能指望他能像帕克或吉諾比里一樣帶領球隊。 美聯社

艾德里奇曾被寄予厚望傳承鄧肯各方面的領導者風範，無奈他的能力就是到頂了，甚至34歲的艾德里奇市場價值已過黃金保鮮期，如果離開馬刺，很可能就是尋求奪冠老將模式，加盟強隊。曾有傳聞他和德羅展其中可能面臨拆夥離開聖城等聲浪。雖然德羅展來到馬刺第二年的投籃效率提升，仍繳出22.2分5.6籃板5.6助攻的不俗成績，但他與艾德里奇搭配之成效似乎很難為陷入泥淖的馬刺開創全新格局，曾有傳聞兩人可能面臨拆夥離開聖城等聲浪浮現。

德羅展（左）和艾德里奇(右)聯手對馬刺並沒有什麼太大的幫助，兩人拆夥恐怕是難以避免。 美聯社

聖安東尼奧的市場並不大，除了馬刺優質體系的號召力之外，其實對大咖球星並不太具備商業吸引力，也讓馬刺走的是小本經營的養成路線。雖然馬刺制服組和鬼才主帥波波維奇(Gregg Popovich)總有把石頭變黃金的神奇能耐，只要出身於馬刺的球員、教練群似乎就有著某種程度的品質保證。

但是目前這批青黃不接的老中青三代中，確實看不出接棒下一代黑衫軍的核心人選。今年在同組鵜鶘、灰熊的陣容年輕又充滿天賦的狀況下，戰績還比馬刺更為出色，馬刺的平均年齡更高、潛力也不及這兩隊的未來發展性。若要重振馬刺的光榮傳統，那麼設法尋求下一代核心，大刀闊斧的重建可能是未來不爭的事實。

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