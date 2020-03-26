NBA／停賽不改變計畫 沃爾下季再回歸
去年動了阿基里斯腱手術的巫師隊當家球星沃爾（John Wall），身影已經重回訓練場，不過就算聯盟復賽、目前排名9的巫師拿到季後賽門票，沃爾仍確定本季不會復出。
沃爾去年夏天除了修復阿基里斯腱，先前還動了膝蓋手術，不過復原狀況看似不錯，除加入球隊全場練習，從幾支訓練影片來看，他速度依舊是場上前段班。
本季NBA受新冠肺炎影響暫停，何時能復賽還是未知數，不過巫師總管總管夏帕德（Tommy Sheppard）已經說，就算賽季延後，沃爾還是會到下個球季再回歸。
「我們一直說，迫不及待看到沃爾下個球季復出，這就是我們的態度和立場。」夏帕德近期受訪提到，計畫目前沒因新冠肺炎停賽變動，「我們非常希望看到沃爾下季再披上戰袍，我不認為這有任何改變。」
巫師停賽前戰績24勝40敗，排東區第9位，但和第8的魔術隊有5.5場差距。
巫師不急著讓沃爾回歸，籃網隊對杜蘭特（Kevin Durant）、勇士隊對湯普森（Klay Thompson）也是相同態度，尤其戰績居「爐主」的勇士，已經展望下季。
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