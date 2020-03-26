NBA／新冠肺炎肆虐 安東尼支持本季停賽

NBA持續因新冠肺炎停賽，近日雖沒再傳球員確診消息，但季中加入拓荒者隊的35歲球星安東尼（Carmelo Anthony）提到，他支持聯盟做出停賽決定。

安東尼前年11月離開火箭隊，直到去年11月才從拓荒者重新回到熟悉賽場；相隔1年重返NBA，他復出沒多久就獲得聯盟西區單周最佳球員肯定，不料球季還沒進行完就遇新冠肺炎攪局。

曾提過打算再待拓荒者打一季的安東尼，雖也懷念球場，但對於新冠肺炎疫情，他認為不容小覷；他接受波特蘭《NBC Sports》訪問時提到，NBA任何時間都可以結束賽季，因為該知道外面世界發生什麼狀況，「（疫情）比NBA更重要，這不是NBA可以對抗和碰觸的事情，比NBA深遠許多。」

把防疫放在比賽前頭，安東尼接續說，若是NBA主席席佛（Adam Silver）決定本季停賽，他也會包容這結果，「因為如果NBA不那麼做，其他聯賽也不會跟進，很多事情都會因此被影響，所以大家都該花時間去找出該做怎樣的計畫。」

全美50周都有新冠肺炎確診案例，今天確診人數已超過6萬8千例，其中紐約成重災區，確診人數超過2萬人，已有280人因此喪生。