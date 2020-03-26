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NBA／不急復工 獨行俠老闆：照顧員工也是一門生意

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
獨行俠老闆庫班強調，不會急於要求復賽，因為照顧員工也屬於企業生意的一部分。 美聯社
獨行俠老闆庫班強調，不會急於要求復賽，因為照顧員工也屬於企業生意的一部分。 美聯社

NBA在因為新冠肺炎疫情停擺後，何時復賽仍是未知數，不過達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在今天強調，不會急於要求復賽，因為照顧員工也屬於企業生意的一部分。

獨行俠老闆庫班是在NBA進入停賽期後獲得外界最多讚聲的球隊經營者，他在第一時間就表示已經進行球團與球場員工在停賽期間的損失收入評估，並打算給予支持，確保在封館期間旗下員工的生計不受到影響。

今天庫班被問到關於復賽一事時，他再次重申以員工為第一考量的立場，並認為如果急於復賽導致員工生病，將讓企業品牌形象蒙塵，「這不僅是一個安全性的問題，也是一個商業問題，企業要如何應對，將決定他未來10年的品牌形象，如果早早復工卻有人生病，或是你沒有好好照顧員工或股東，那你就會有得受了。」

庫班強調，在現今世代的美國年輕人眼中，讓員工提早重返工作崗位是不可被原諒的行為，因此如何照顧好員工對於企業來說也是一筆重要的生意，「照顧員工不僅是企業的明智之舉，更是一筆好的生意，這就是我的看法。」

不僅照顧旗下員工，獨行俠還在NBA停賽後啟動了一項支付醫療工作者兒童看護費用的計畫，而庫班更透過關係向美國國會議員施壓，要求他們進行經濟救助方案的談判，以降低各企業白領與藍領間的可能遭遇的不平等對待。

獨行俠 NBA

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