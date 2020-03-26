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NBA／遭減薪就不打了 籃網丁威迪砲轟末日條款
在新冠肺炎疫情影響下，NBA目前復賽看來仍是遙遙無期，不過球員或球團員工可能遭減薪的傳聞卻不曾間斷，其中NBA各球團可能動用「末日條款」來進行減薪的舉動，也引發籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）的不滿，強調如果最終真的遭到減薪，球員在這個賽季球員將不會回到賽場。
依照NBA勞資協議，假使球員在受到包括傳染病在內等不可抗力因素導致無法出賽，球團將有權透過缺賽比例來針對球員進行減低，降低資方所面臨的損失，該條款又被稱為是「末日條款」。
雖然從本月NBA停賽至今，多次傳出「末日條款」可能觸發的狀況，不過至今仍未被聯盟或是球員工會所證實，讓無球可打的球員們人心惶惶。
而籃網後衛丁威迪也在近日接受GQ雜誌專訪時，談到了關於「末日條款」一事，他強調，如果最終真有球團動用此條款減薪，將會影發勞資雙方間的衝突，球員甚至可能不願意再回到球場上，迫使賽季提前落幕。
「這就是末日條款的問題所在，假使球團希望透過這種不可抗力的因素停止付款給球員，而是讓保險來支付這筆費用，那球員在本賽季就不可能回到球場。」丁威迪在專訪中提到球員可能面臨減薪一事時說：「如果你告訴我在兩周後要回到球場，但卻不打算付錢給我，這在商場上是行不通的。他們看似在用一些方式挽救賽季，但這不代表就可以不繼續支薪。」
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