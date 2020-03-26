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NBA／為抗疫一線人員發聲 詹姆斯：你們從未被忽視

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
洛杉磯湖人詹姆斯透過影片向醫療人員致謝，強調他們的奉獻精神從來沒有被忽視。 法新社
洛杉磯湖人詹姆斯透過影片向醫療人員致謝，強調他們的奉獻精神從來沒有被忽視。 法新社

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，讓多數職業運動賽事皆陷入停擺狀態，而為了支持在第一線抗疫的醫療人員，不少頂尖球星與運動員都透過捐款或是公開支持的方式致意，而洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）在今天也透過影片向醫療人員致謝，強調他們的奉獻精神從來沒有被忽視。

詹姆斯在今天透過上傳影片的方式，向加州大學洛杉磯分校的所有醫療人員表達謝意，他在影片中提到，「我只是想讓你們知道，你們的奉獻精神與投入大家都看在眼裡，詹姆斯一家在此向你們說聲謝謝，希望大家能夠盡快恢復健康，回到正常生活中。」

從新冠肺炎疫情爆發以來，詹姆斯就多次透過捐款或是捐贈物資的方式來回饋社會，包括他個人基金會在今天宣布，將在家鄉阿克倫發放1300份的墨西哥捲餅，對於這次為醫療人員發聲，他說：「我希望你們不要認為自己並不被大家認可，你們的努力大家都看在眼裡。」

至於傳出雙親的確診的灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與76人安比德（Joel Embiid），近日也分別表態捐出10萬與50萬美元協助抗疫。

除了籃球圈外，世界足球巨星梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）也都在日前宣布捐出100萬歐元，協助負擔沈重的醫療保健系統，應對這次的疫情。

詹姆斯 C羅 76人

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