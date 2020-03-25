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NBA／復賽遙遙無期 勇士教頭：本季已結束
NBA因新冠肺炎全面停賽，何時復賽還沒時間點，不過勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）提到，就算復賽，對成績居聯盟「爐主」、確定和季後賽無緣的勇士意義不大。
NBA從美國時間3月12日開始停賽，距今已經兩周，美國染疫狀況卻愈來愈嚴重，光紐約確診就超過2萬例，復賽時間遙遙無期；勇士還有17場例行賽沒舉行，但柯爾受訪提到，就現在疫情狀況下，就算復賽，勇士也未必會去完成賽程。
「對我們來說，這季賽程基本上已經結束了。」柯爾提到，如果聯盟決定重啟賽程，勢必是在緊縮的時間內進行例行賽後續賽程，勇士在如此狀況下很可能不會出賽，「誰知道呢？」
「但我覺得對所有奮戰的球隊，以總冠軍為目標，已經為季後賽征途投入很多，而這一年對我們來說顯然是要試著保持健康，發掘出些年輕球員，所以我不擔心我們的球員和團隊，我是對那些處於困境的球隊感到遺憾。」柯爾說。
勇士前一季還完成連5年打進季後賽紀錄，但本季傷兵問題纏身，停賽前戰績15勝50敗是聯盟最差，已退出季後賽爭奪行列。
柯爾另個身分是美國隊教練團一員，針對昨天東京奧運確定延期，他表示對於未來的不確定變數還太多，但也希望明年仍在國家隊陣中，領軍挑戰4連霸。
美國隊的44人大名單中，勇士「浪花兄弟」成員柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）都榜上有名。
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