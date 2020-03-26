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全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

即使搶不走字母哥的MVP 詹姆斯仍是吸金王

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
從個人成績、球隊戰績、明星賽勝負、球鞋款式，詹姆斯(右)和安戴托昆波(左)之間的比較，一直都是球迷的熱門話題。 歐新社資料照片
從個人成績、球隊戰績、明星賽勝負、球鞋款式，詹姆斯(右)和安戴托昆波(左)之間的比較，一直都是球迷的熱門話題。 歐新社資料照片

湖人的詹姆斯在NBA因為新冠肺炎疫情停擺之前，才剛繳出本季至今最佳的個人表現，在與公鹿的正面對決之中，更率隊以十分之差勝出，看似能夠在年度最有價值球員獎的競逐中迎頭趕上。這名35歲的明星老將，面對25歲的希臘怪物即將強勢接班的壓力，依舊沒有鬆懈的跡象，兩人不只在場上要拼輸贏，場外的收入戰也一樣打得火熱。

詹姆斯本季目前仍以10.6次助攻領先全聯盟，這也是他生涯首度有此表現。而安戴昆托波則是在球員效率值掄元，被視為運動史上最佳表現之一。依照ESPN最新的模擬投票，在70位投票的媒體記者中，這兩人囊括了所有第一名及第二名的選票，基本上雙雄對決的態勢已經定調。但超過八成的記者將第一名的選票給了安戴托昆波，所以詹姆斯在總分上輸了156分，安戴托昆波領先的氣勢依舊無可撼動。

如果2019-20球季就此結束，依據模擬投票的結果，字母哥應該可以輕鬆連莊年度MVP，詹姆斯則會獲得第二高票。 歐新社資料照片
如果2019-20球季就此結束，依據模擬投票的結果，字母哥應該可以輕鬆連莊年度MVP，詹姆斯則會獲得第二高票。 歐新社資料照片

這幾年詹姆斯在MVP票選過程中，其實都算是陪榜性質。之前拿過四屆MVP的他，似乎已經被媒體拿來當作彰顯新一代MVP得主的試金石，也成了後輩球星接力挑戰的指標。然而，做為聯盟的看板球星，詹姆斯在商業上的成功紀錄，目前仍是安戴托昆波難以超越的高度。

依2019年富比士的資料來看，年收入詹姆斯排在17名的詹姆斯無疑仍是聯盟的吸金王。除了三千六百萬的湖人薪水之外，他的代言總收入五千三百萬，不只超過另一隻金雞母柯瑞（四千二百萬），也讓安戴托昆波（一千九百萬）瞠乎其後。

單就球鞋代言合約來說，詹姆斯也是勝出，他在2015年與耐吉簽下的終身約，媒體推估其總價可能超過十億美元。安戴托昆波在2017年和耐吉簽下新約，平均每年是九百萬美金，他的第一雙個人專屬鞋款也在去年推出。雖然這樣比較不算公平，畢竟詹姆斯的專屬鞋款已經出到第十七代，兩人之間的差距只是時間的問題，安戴托昆波要追上並非不可能。

詹姆斯與耐吉合作的專屬鞋款已經出到第十七代，這當然讓詹皇荷包滿滿，也讓他心情好時常常脫鞋送人。 歐新社資料照片
詹姆斯與耐吉合作的專屬鞋款已經出到第十七代，這當然讓詹皇荷包滿滿，也讓他心情好時常常脫鞋送人。 歐新社資料照片

但若說到第一份球鞋合約，兩人的差距就是無法改變的歷史紀錄。2013年，當公鹿以第十五順位選進安戴托昆波時，只有耐吉一家公司給他報價，合約金額不過每年兩萬美金。但2003年的詹姆斯在還沒走進選秀會之前，不只吸引了三大球鞋品牌的競逐，更曾傳出每年一千萬美金的空前價碼。

2019年，ESPN運動作家溫侯斯特（Brian Windhorst）在其LeBron, Inc.一書中（中譯名為「王者製造」，將在四月由堡壘文化出版），回顧了當年詹姆斯如何在三大品牌的競價之間，最終決定與耐吉簽約的過程。溫侯斯特是詹姆斯的老鄉，可說是一路追著詹姆斯長大。那時銳跑、阿迪達斯及耐吉依序向詹姆斯簡報並報價，銳跑最終報價的合約總值據悉高達一億一千五百萬美元，而耐吉則是在追加報價之後，以七年八千七百萬美金的總價搶下詹姆斯。

雖然耐吉的最終報價不是三家之中最高的，但仍靠著品牌優勢及詹姆斯個人的偏好而勝出。後來銳跑被阿迪達斯收購，其籃球部門更是縮編到極小，詹姆斯的決定從後見之明來看是正確的。不過，他第一份合約就引發搶人大戰，年均金額更是安戴托昆波的五百倍，確實贏得徹底。

安戴托昆波在2017年與耐吉舊約到期時，確實也有其他品牌出手爭取他加盟。根據ESPN報導，在談約的過程中，阿迪達斯與李寧都曾強力追求這這位明日之星，阿迪達斯甚至做了一整車的加油專屬商品來打動希臘怪物的心。

由於耐吉曾經錯失勇士的柯瑞，讓他成為競爭對手UA的明星門面，市佔率也因此受到強力的威脅，所以這一次並沒有鬆手，端出了高價合約及專屬鞋款來留住安戴托昆波，而他最終也以「忠誠」為理由留在原品牌陣營。這符合他一直以來的公開形象，因為先前他選擇了以較低的合約金額留在小市場的密爾瓦基。

UA提早簽到人氣球星柯瑞，讓他們曾經成為耐吉球鞋的強力競爭對手。 歐新社資料照片
UA提早簽到人氣球星柯瑞，讓他們曾經成為耐吉球鞋的強力競爭對手。 歐新社資料照片

球鞋代言換約時的安戴托昆波雖然搶手，但此時的他早已不是菜鳥。不像當年的詹姆斯，根本還沒有在NBA打過任何一場球，就能讓各家品牌搶破頭地砸錢簽人。當然，這也是因為過去近二十年來聯盟代言生態以及球鞋市場競爭態勢有所轉變，時空條件不盡相同。不過回頭去看這兩代MVP第一份球鞋合約，對照他們之間後來的各種場內外的較勁，也是NBA暫停期間的一個有趣話題。

詹姆斯 安戴托昆波

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