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NBA／東奧延期 KD、湯普森有望回歸美國隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京奧運延期，湯普森(左)與杜蘭特(右)屆時有望傷癒回歸出征，對美國隊是大利多。 歐新社
東京奧運延期，湯普森(左)與杜蘭特(右)屆時有望傷癒回歸出征，對美國隊是大利多。 歐新社

受新冠肺炎全球肆虐影響，東京奧運確定2020年不會舉辦，延期到2021年舉行雖造成巨大經濟損失，也打亂許多賽事行程，但對尋求連霸的美國男籃隊來說，組成「夢幻隊」的機率反而提升，成東奧延期受益者。

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）和籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）都在上季季後賽成傷兵，湯普森傷了膝蓋十字韌帶、杜蘭特阿基里斯腱受損，本季報銷，兩人在NBA因新冠肺炎停賽前，都已回到訓練場，但要在原訂7月24日開幕的東京奧運前恢復巔峰狀態難度頗高，東奧延期到2021年讓兩人有更多恢復時間。

延賽對勇士另名射手柯瑞（Stephen Curry）也是利多，柯瑞去年賽季剛開始只打4場比賽就因左手骨折成為傷兵，今年3月好不容易復出，但只打一場賽季就因疫情暫時喊卡，東奧延到明年舉辦代表他有一整個完整球季可以回到最佳狀態。

柯瑞傷後也曾提到，目標仍是和美國隊一起到東京挑戰金牌；他2016年里約奧運因踝傷與膝傷未加入國家隊，東奧若能成行，將是生涯奧運處女秀。

不過2021年時，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯就已36歲，身手是否受影響成不穩定因子，不過若有勇士「浪花兄弟」但杜蘭特加入美國隊，對總教練波波維奇（Gregg Popovich）爭取4連霸仍是好消息。

勇士 柯瑞 杜蘭特 東京奧運

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