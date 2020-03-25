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NBA／新冠肺炎疫情嚴峻 范甘迪：復賽會很訝異
全球新冠肺炎疫情肆虐，聯盟3月12日宣布全面停賽，如今美歐疫情沒有趨緩跡象，前尼克隊教練現任球評范甘迪（Jeff Van Gundy）坦言，在目前疫情嚴峻的情況下，NBA若復賽他會非常驚訝。
美國至今日新冠肺炎確診破5萬人，累計死亡人數超過130人，已有六個州宣布封城，且聯盟確診人數已達14人，也讓賽事重啟之路更顯不利。
「我並非專家，但如果聯盟本季復賽的話我會很驚訝。」范甘迪表示，賽事回歸將會異常艱辛，「但我相信主席席佛(Adam Silver)，他會做出對財務和整體情勢而言的最佳決策。」
范甘迪表示，若賽事重啟當然樂觀其成，就代表席佛已經排除所有有弊因素，「我想6、7月對球員而言會是較為安全的時間。」
已經連續13個球季擔任ESPN總冠軍賽球評的范甘迪坦言，球季停擺的確是件憾事，「當然會很想念，特別是現在又是接近季後賽時機，但目前工作並非重點，而是身體健康。」
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