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NBA／野獸派傳人報到 馬丁之子投入選秀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
前紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）野獸派前鋒馬丁後繼有人。 歐新社
前紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）野獸派前鋒馬丁後繼有人。 歐新社

儘管今年NBA選秀會何時辦理仍是未知數，不過繼日前選秀狀元熱門人選喬治亞大學後衛愛德華（Anthony Edwards）宣布參選後，前紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）野獸派前鋒馬丁（Kenyon Martin）之子小馬丁（Kenyon Martin Jr.）也宣布將挑戰今年選秀會。

今年NBA選秀會在新冠肺炎疫情不斷擴大下受到影響，可能取消聯合和球隊單獨試訓，讓球隊只能透過影片分析和視訊來了解球員資訊，為選秀會投入巨大變數。

不過繼日前狀元熱門人選愛德華決定投入選秀後，前籃網選秀狀元馬丁之子小馬丁也在今天於個人社群網站上宣布參選，他就讀IMG學院、身高6呎7吋，且與父親一樣主打前鋒的馬丁，遺傳了來自父親的驚人爆發力與體能條件，本賽季繳出平均20分8籃板的表現。

前籃網選秀狀元馬丁(右)之子小馬丁(左)宣布投入選秀。 截圖自Big3 N3ws推特
前籃網選秀狀元馬丁(右)之子小馬丁(左)宣布投入選秀。 截圖自Big3 N3ws推特

馬丁在個人社群網站上說：「首先我要感謝上帝給予我最喜愛的籃球能力，我要感謝家人支持我走的每一步，還要感謝教練、隊友以及IMG的每一個人，他們對我提供了很大的幫助。儘管我的旅途充滿了憎恨與質疑，但我覺得做了對自己有利的決定，是時候走到下一步了，參加2020選秀會是我一生的夢想，我將繼續向每個人證明自己屬於這個聯盟，下個篇章準備開始了。」

小馬丁的父親馬丁在2000年投入NBA選秀並以狀元身份加入籃網，並與基德（Jason Kidd）、傑佛森（Richard Jefferson）在東區闖出一片天，野獸派的球風讓他早早就在聯盟闖出名號，並在2004年入選明星賽。

選秀 馬丁 籃網

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