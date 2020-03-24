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NBA／火箭五小陣容、挺香港風波 美媒：最詭異賽季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
火箭隊哈登(右)與衛斯特布魯克(左)。 美聯社
火箭隊哈登(右)與衛斯特布魯克(左)。 美聯社

受新冠肺炎影響，NBA賽季全面暫停，何時復賽仍是未知數，不過有美國媒體撰文指出，早在受肺炎衝擊婷賽前，2019到20年的NBA賽季就已是「史上最詭異」。

本季NBA從開季前就已惹出許多爭議，火箭總管莫雷（Daryl Morey）推特發言挺香港「反送中」，造成中國大陸球迷反彈，當地贊助商取消合作、電視轉播取消，預估損失4億美金，且下個球季轉播狀況仍不明。

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和女兒吉安娜（Gianna Bryant）一月底空難驟逝，成本季聯盟最難過新聞，湖人和快艇的「洛城對決」因此延後，許多球隊都在比賽致敬布萊恩，追思會上連「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）都落下男兒淚。

火箭季中交易掉中鋒卡佩拉（Clint Capela），排出平均身高193公分的「極端五小」陣容，同樣成為本季詭異事項。

去年底已經滿35歲的湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）打出場均25.7分、10.6助攻績效，成為聯盟MVP候選人，以及上季才寫下連5季闖總冠軍賽的勇士，本季戰績卻居「爐主」；獨行俠隊在唐西奇（Luka Doncic）帶領下打出聯盟最佳進攻表現，還有「黑衫軍」馬刺隊可能中斷連22季季後賽紀錄等，都是聯盟受新冠肺炎衝擊前的詭異狀態。

湖人 NBA 布萊恩

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