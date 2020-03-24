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日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

老闆看好NBA復賽 球星隔離愛溜狗

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
NBA因疫情封館2週後，美國疫情卻日漸嚴重，儘管如此，達拉斯獨行俠隊老闆庫班及眾球星依然保持樂觀。圖為獨行俠隊新星唐契奇。（photo by Twitter）
NBA因疫情封館2週後，美國疫情卻日漸嚴重，儘管如此，達拉斯獨行俠隊老闆庫班及眾球星依然保持樂觀。圖為獨行俠隊新星唐契奇。（photo by Twitter）

NBA封館逾2週，眾球星及老闆仍保持曝光度。儘管美國疫情日漸嚴重，達拉斯獨行俠隊老闆庫班日前樂觀表示，NBA有機會在5月中復賽。義大利球星貝里納利則開心說，「每天都會定期出去溜狗。」湖人隊的射手格林當起了主持人，聯絡一票球員向球迷報告在家隔離的近況。

NBA復賽老闆樂觀

根據《NBC體育》報導，NBA因疫情封館2週後，美國疫情卻日漸嚴重，儘管如此，達拉斯獨行俠隊老闆庫班卻依然樂觀表示，NBA有機會在5月中復賽。

庫班受電訪時說道，雖然現在沒有人有完整的資訊，「但我根據CDC美國疾管中心的報告，以及綜合所有跟我聊過此事的人給出的資訊，我認為球賽在6月前就能開始。」他認為，即便沒有觀眾閉門開打也沒關係，「或許沒有觀眾，但我們依然要繼續打，因為運動能讓人們在電視機前歡呼，並感到振奮。」

馬刺隊的義大利球星貝里納利則表示，因疫情隔離反而得到與寵物的相處時間，「每天都會定期出去溜狗。」他也提醒民眾要持續保持防疫心態。洛杉磯湖人隊的射手格林則當起了主持人，他聯絡隊友麥基、暴龍隊的伊巴卡以及馬刺隊的魯迪蓋伊，向球迷報告在家隔離的近況。

美國疫情日漸嚴重，儘管如此，達拉斯獨行俠隊老闆庫班依然保持樂觀，認為NBA復賽的日子不遠了。（photo by Pixabay）

球員社群上曝光

據《體育本質》報導，面對疫情許多球員依然保持樂天的態度，包括公鹿隊當家球星「字母哥」安特托昆波就在家裡練起了吉他，並寫下「這是我的新招數！」

公鹿隊當家球星字母哥在家練起了吉他，且在推特上持續與其他球星互動。（photo by 公鹿隊粉專）

球星們在推特上的互動也使球迷持續關注，他以提問方式寫下「紙鈔是不是都要重新製作？因為那上面可能會有很多細菌。」惹來前賽爾提克的冠軍中鋒柏金斯一陣嘲諷，他回應：「兄弟，你是不是太久沒出門頭昏了？」

獨行俠隊的俊俏後衛唐契奇則po出一張打電動打到滿眼血絲的圖片，讓球迷直呼「好心疼！」

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NBA 獨行俠 公鹿

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