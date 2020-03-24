聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／需要賽事振奮人心 庫班：有信心5月復賽
美國成為新冠肺炎（COVID-19）全球第三大疫區，NBA例行賽全面停擺，復賽日期未定，但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）近日接受訪問，對於聯盟可望在5月以閉門方式重啟賽事有信心。
美國今日確診人數達4萬3000人，死亡人數也不斷攀升，康乃狄格州、新澤西州都加入加州封城行列。眼見疫情逐日嚴峻，不過獨行俠老闆庫班爆料，聯盟有望在6月前復賽，並指出此時此刻，運動賽事更扮演重要的角色，振奮人心且有所寄託。
「希望是5月中，我們可以讓NBA賽事回到正常。」庫班表示，或許比賽會採閉門無觀眾，「人們需要為某些事喝采、歡呼，找回對事物的熱誠。」
庫班聯盟主席席佛（Adam Silver）的決策感到滿意且驕傲，對於聯盟復賽也深具信心，「沒有人有最完美的資訊，所有決定都很艱難。但據我曾和疾管局相關人士洽談後的了解，最晚會是6月1日。」
若庫班所言成真，聯盟有望在5月中開賽，6月底季後賽就能登場，遠比先前所預估6月中復賽、8月初舉辦季後賽早一個月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言