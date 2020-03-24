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NBA／需要賽事振奮人心 庫班：有信心5月復賽

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
達拉斯獨行俠老闆庫班。 美聯社
達拉斯獨行俠老闆庫班。 美聯社

美國成為新冠肺炎（COVID-19）全球第三大疫區，NBA例行賽全面停擺，復賽日期未定，但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）近日接受訪問，對於聯盟可望在5月以閉門方式重啟賽事有信心。

美國今日確診人數達4萬3000人，死亡人數也不斷攀升，康乃狄格州、新澤西州都加入加州封城行列。眼見疫情逐日嚴峻，不過獨行俠老闆庫班爆料，聯盟有望在6月前復賽，並指出此時此刻，運動賽事更扮演重要的角色，振奮人心且有所寄託。

「希望是5月中，我們可以讓NBA賽事回到正常。」庫班表示，或許比賽會採閉門無觀眾，「人們需要為某些事喝采、歡呼，找回對事物的熱誠。」

庫班聯盟主席席佛（Adam Silver）的決策感到滿意且驕傲，對於聯盟復賽也深具信心，「沒有人有最完美的資訊，所有決定都很艱難。但據我曾和疾管局相關人士洽談後的了解，最晚會是6月1日。」

若庫班所言成真，聯盟有望在5月中開賽，6月底季後賽就能登場，遠比先前所預估6月中復賽、8月初舉辦季後賽早一個月。

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