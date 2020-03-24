NBA／76人隊集團員工減薪20趴 改周休3日

聯盟因新冠肺炎疫情全面停擺，費城76人所屬哈里斯•布利澤運動娛樂集團（Harris Blitzer Sports & Entertainment），在受到疫情影響下，今日首開先例，全職員工將會暫時減薪20%，並改成周休三日，但球員暫不受影響。

哈里斯•布利澤運動娛樂集團旗下球隊包括76人隊以及國家冰球聯盟（NHL）紐澤西魔鬼隊（New Jersey Devils），今日發表聲明，表示基於新冠肺炎疫情恐對集團產業造成影響，將對全職人員實施暫時減班和降薪。

減薪人員針對月薪5萬美金以上，據了解球隊高層也將會被要求減薪。總裁歐尼爾（Scott O'Neil）表示，集團仍會照顧基層員工的基本溫飽，共度難關。

聯盟兩天前發布給各隊備忘錄中提及，將確保球員美國時間4月1日前全薪，但4月15日起仍有可能據勞資雙方協議中的不可抗力條款（force majeure provision），以減薪補償休賽損失，其中不可抗力條款情況包括戰爭、疾病、瘟疫。