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NBA／歐尼爾爆料 NBA2K21將以布萊恩為封面

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
致敬布萊恩，將再度登上知名電玩遊戲封面。 美聯社
致敬布萊恩，將再度登上知名電玩遊戲封面。 美聯社

NBA著名退休球星布萊恩(Kobe Bryant)今年1月不幸意外墜機過世，令球迷感傷不已，各界均舉辦不少致敬活動，據歐尼爾(Shaquille O'Neal)接受電台訪問時爆料指出，風行的NBA電玩遊戲「NBA2K」系列，於下個球季新版「NBA2K21」遊戲，將以布萊恩做為封面，同時也仿效「Jordan challenges」(喬丹挑戰)，設計「Kobe challenges」(科比挑戰)遊戲模式，重現布萊恩生涯輝煌時刻。

NBA2K系列遊戲是NBA具代表性的電玩，每年均選擇當季表現最佳球星做為封面，其中2010年的「NBA2K10」也曾以布萊恩當作封面，這是他唯一登上封面的一次。

「NBA2K11」以喬丹(Michael Jordan)做為封面，「NBA2K12」再度選喬丹做封面，並搭配魔術強森(Magic Johnson)及「大鳥」柏德(Larry Bird)，是其中少數以退休球星做為封面外，其他各代遊戲均以現役球員做為主要封面，包括詹姆斯(Lebron James)、哈登(James Harden)、柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等人。

在受訪時，大歐說，「(封面)絕對是布萊恩不會錯，別擔心，我不知道他們會用這筆錢做什麼，但他們在做正確的事，對布萊恩家人都正確的事。我認為這是很棒的的事，他會啟發所有孩子，連我的孩子也一樣，所以孩子們一定會買單。」

強森 墜機 布萊恩 歐尼爾

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