NBA／支持東奧延期舉行 騎士勒夫：負責的表現

對於東京奧運是否該如期舉行，美國奧會與殘奧會在今天共同發出聲明，表示在對運動員進行民調後，決定支持賽事延期辦理；而曾代表美國隊參加倫敦奧運的克里夫蘭騎士前鋒勒夫（Kevin Love）就表示，奧運如果延期辦理將是對於運動員負責的表現。

美國奧會近日針對國家代表隊1780名選手進行民調，最終有高達百分之92的選手認為他們的訓練質量受到了新冠肺炎疫情的影響，讓他們在今天發出聲明強調，基於安全健康以及公平原則，奧運會應該要延期辦理。

而目前正在停賽階段的NBA，不少球員目前也都是美國奧運男籃大名單的一員，其中包括過去曾代表美國參加2012倫敦奧運並拿下金牌的騎士前鋒勒夫，也率先表態支持奧運延期，「我認為這是負責任的表現，了解所有國家與參與者的想法，因為人們對於未知是充滿恐懼的。」

勒夫指出，東奧延期將是最明智的作法，「（疫情）對於這個世界會造成什麼影響，包括在旅行過程中的未知狀況、對於經濟和這個世界的未知狀況，以及未來體育世界的狀況，沒有人說得準會是什麼樣子，大家都不會知道新冠肺炎疫情到了七月會發展到什麼程度。」不過他也強調，等到奧運最終登場，自己仍舊希望能夠參與或是為美國隊加油。

事實上，NBA球員是否能夠站上奧運舞台仍有很多變數，包括NBA目前仍以復賽優先於取消賽季，這可能讓NBA在夏天時恢復開打，與奧運撞期的可能性不小，加上在疫情持續無法控制的情況下，也不排除再出現球星退賽潮。

日前美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）就曾表示，如果東京奧運將如期舉行，美國隊預計將會在六月份成軍，並且在拉斯維加斯舉辦一次迷你夏季訓練營，並在進行幾場熱身賽後前往東京備戰。