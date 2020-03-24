快訊

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

馬德里冰宮儲放染疫屍體：西班牙疫情進入「關鍵48小時」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／支持東奧延期舉行 騎士勒夫：負責的表現

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
騎士勒夫。 法新社
騎士勒夫。 法新社

對於東京奧運是否該如期舉行，美國奧會與殘奧會在今天共同發出聲明，表示在對運動員進行民調後，決定支持賽事延期辦理；而曾代表美國隊參加倫敦奧運的克里夫蘭騎士前鋒勒夫（Kevin Love）就表示，奧運如果延期辦理將是對於運動員負責的表現。

美國奧會近日針對國家代表隊1780名選手進行民調，最終有高達百分之92的選手認為他們的訓練質量受到了新冠肺炎疫情的影響，讓他們在今天發出聲明強調，基於安全健康以及公平原則，奧運會應該要延期辦理。

而目前正在停賽階段的NBA，不少球員目前也都是美國奧運男籃大名單的一員，其中包括過去曾代表美國參加2012倫敦奧運並拿下金牌的騎士前鋒勒夫，也率先表態支持奧運延期，「我認為這是負責任的表現，了解所有國家與參與者的想法，因為人們對於未知是充滿恐懼的。」

勒夫指出，東奧延期將是最明智的作法，「（疫情）對於這個世界會造成什麼影響，包括在旅行過程中的未知狀況、對於經濟和這個世界的未知狀況，以及未來體育世界的狀況，沒有人說得準會是什麼樣子，大家都不會知道新冠肺炎疫情到了七月會發展到什麼程度。」不過他也強調，等到奧運最終登場，自己仍舊希望能夠參與或是為美國隊加油。

事實上，NBA球員是否能夠站上奧運舞台仍有很多變數，包括NBA目前仍以復賽優先於取消賽季，這可能讓NBA在夏天時恢復開打，與奧運撞期的可能性不小，加上在疫情持續無法控制的情況下，也不排除再出現球星退賽潮。

日前美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）就曾表示，如果東京奧運將如期舉行，美國隊預計將會在六月份成軍，並且在拉斯維加斯舉辦一次迷你夏季訓練營，並在進行幾場熱身賽後前往東京備戰。

NBA 勒夫 騎士

延伸閱讀

展現鵜鶘新一哥風範 威廉森包辦員工30日薪水

NBA／庫班籲護基層員工生計 勒夫捐款拋磚引玉

佐蒙德、勒夫雙十領軍 騎士延長賽力壓馬刺

塞克斯頓砍41分無用 泰托姆發飆助綠衫軍止敗

相關新聞

NBA中鋒沒有消失 只是存在方式改變

NBA比賽方式和攻防風格都在改變，現代籃球更重視投籃、速度和攻防轉換，身高已經不是絕對。以過去幾年為例，勇士內線第一主力是201公分的格林(最新身高丈量，格林只有198公分)，拿大前鋒當中鋒用。他能防

NBA／新冠肺炎檢測呈陰性 巴克利：感謝關心我的人

先前傳出出現新冠肺炎症狀的現任球評巴克利（Charles Barkley），接受了病毒檢測，今天他在社群上表示自己檢測結果為陰性，也讓他鬆了一口氣。 「今天早上我已經收到新冠肺炎COVID-19

NBA／受傷病、年齡影響 加索：正在考慮退役

即將滿40歲的加索（Pau Gasol）近日在接受採訪時透露，他目前正在考慮退役一事。 「有鑑於傷病恢復康復過程已經超過一年的時間，已經不得不去考慮退役的事情。還有就是，再過幾個月，我就滿40歲

NBA／支持東奧延期舉行 騎士勒夫：負責的表現

對於東京奧運是否該如期舉行，美國奧會與殘奧會在今天共同發出聲明，表示在對運動員進行民調後，決定支持賽事延期辦理；而曾代表...

NBA／美媒模擬票選MVP 安戴托昆波力壓詹皇

隨著肺炎疫情持續擴大，NBA復賽遙遙無期，儘管聯盟和球團高層基於經濟考量傾向賽季在幾個月後重新啟動，但眼前也無法完全排除賽季就此取消的可能性。 在這樣的情況下，根據ESPN報導，為了模擬評選出本

NBA／生涯執教最佳先發 卡爾：只選5人很困難

生涯執教過1999場比賽、帶過無數球星的卡爾（George Karl），近日在推特上發表了他所執教過最好的5名球員。 這5人分別是：裴頓（Gary Payton，超音速）、坎普（Shawn Ke

NBA／聲援抗疫第一線 湯普森發文感謝醫護人員

肺炎疫情全球大爆發，身為防疫作戰第一線，各國醫護人員無不繃緊神經，承受莫大壓力。目前仍在養傷復健的湯普森（Klay Thompson）今天特別在推特上發文，表達對這些醫護人員的感激之意。 「我要

NBA／居家隔離鍛練M型化 訓練師：收入不夠高有困難

受到新冠肺炎的影響，NBA無限期停賽，包括球館和相關訓練場地也都關閉，球員基本上只能長時間在家隔離，如何保持體能狀態也就成了一大課題。包括麥基（JaVale McGee）等球員都曾提到，居家訓練有其困

NBA／綠衫軍新冠肺炎檢測出爐 除史馬特皆為陰性

根據《波士頓先驅報》的報導，塞爾蒂克全隊的新冠肺炎檢測結果已經出爐，除了先前史馬特（Marcus Smart）透露自己確診外，其餘球員檢測結果都為陰性。 就在戈貝爾（Rudy Gobert）確診

NBA／厄文援助抗疫 捐32.3萬美元和25萬份食物

在28歲生日的這一天，厄文（Kyrie Irving）決定用行善這樣更具意義的方式來紀念這個日子。 厄文宣佈他將捐款32.3萬美元（其生日為3月23日），並且也將為紐約地區捐贈25萬份食物，協助

NBA／停賽有助泰托姆休息 訓練師：他今年太操勞

NBA無限期停賽，許多球員也進行了居家隔離，以防範肺炎疫情。由於球員無法進行團隊訓練，場館也關閉，很可能在體能狀態上會面臨到一些麻煩。不過從另一個角度來看，這段時間被迫在家休養生息，反而有助於球員重新

NBA／努力維持身體狀態 波格丹諾維奇：只能做好準備

新冠肺炎全球大流行，也讓世界進入「大鎖國時代」，在美國也有許多地方實施「封城」策略，期盼透過隔絕人與人的密切接觸，降低感染擴散的可能性。沙加緬度國王的射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovi

熱門新聞

國際奧會委員：東奧已決定延期 2021年可能性高

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

澳洲跟進加拿大 要求選手備戰2021東京奧運

中職／關門打仍有啦啦隊熱舞 不能叫只能跳

疫情影響日本認了 東奧今年是難以舉行了

NBA／居家隔離鍛練M型化 訓練師：收入不夠高有困難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。