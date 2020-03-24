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NBA中鋒沒有消失 只是存在方式改變

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
勇士隊格林(左)和火箭隊塔克(右)身高都不到200公分，但他們都用度速和靈活度扛下球隊中鋒重任，也逐漸有其他球隊採用這樣的作戰模式。 歐新社資料照片
勇士隊格林(左)和火箭隊塔克(右)身高都不到200公分，但他們都用度速和靈活度扛下球隊中鋒重任，也逐漸有其他球隊採用這樣的作戰模式。 歐新社資料照片

NBA比賽方式和攻防風格都在改變，現代籃球更重視投籃、速度和攻防轉換，身高已經不是絕對。以過去幾年為例，勇士內線第一主力是201公分的格林(最新身高丈量，格林只有198公分)，拿大前鋒當中鋒用。他能防守、對位比他高大對手和中鋒球員，他的速度和機動性，加上出色策應傳球能力，幫助勇士打出更高效體系，也讓勇士中鋒以「不同方式」存在。

勇士中鋒這樣的存在方式，也讓現代NBA有很多位置、身高、球路很尷尬的球員找到不同出路。像是今年火箭也做出調整，火箭中鋒是198公分塔克和201公分柯文頓兩人輪流扛，塔克是大前鋒，柯文頓是小前鋒，兩人用類似格林的存在方式幫助火箭打出團隊體系。

10年前火箭中鋒是198公分海耶斯(Chuck Hayes)，當年海耶斯的速度、進攻能力比現在的塔克、柯文頓更差一個檔次。海耶斯基本上就是火箭犧牲打，以下駟對上駟，用防守和苦工「配掉」對手中鋒，他的主要工作就防守、拉下籃板、保護禁區，身高不是主要考量。

火箭在姚明退休之後，改用海耶斯(左)這樣的廉價小號中鋒在籃下做苦工。 歐新社資料照片
火箭在姚明退休之後，改用海耶斯(左)這樣的廉價小號中鋒在籃下做苦工。 歐新社資料照片

只要核心主力具備足夠火力，外線、速度、防守都能兼具，現代籃球中鋒的存在方式已經不再受到身高限制，大小前鋒都能扛中鋒，勇士、火箭，甚至是今年塞爾蒂克也都用這種方式解決中鋒、身高問題。塞爾蒂克今年先發中鋒是203公分大前鋒泰斯，替補中鋒是198公分G威廉斯或奧傑萊，身高都在203公分以下。

快艇今年先發中鋒是215公分祖巴茲，但實際上快艇禁區第一主力，負責扛中鋒和對位是201公分哈瑞爾。哈瑞爾本季在快艇打出19分+7籃板成績，他的擋拆、二波籃板進攻和速度，幫助快艇打出速度和反擊，展現不同於傳統籃球攻防特色。

快艇隊哈瑞爾(中)雖然是替補球員，但他實際的上場時間及重要性遠高於先發中鋒祖巴克。 美聯社
快艇隊哈瑞爾(中)雖然是替補球員，但他實際的上場時間及重要性遠高於先發中鋒祖巴克。 美聯社

NBA中鋒愈來愈背離傳統，身高已經不是主要考量，存在方式、球路、打法各有不同，功能性最重要，尤其是防守、籃板、速度和傳球能力更重於身高和背框進攻能力，這是現代籃球最大改變。

下一個賽季勇士主力中鋒和大前鋒很可能會由201公分格林和198公分前鋒帕斯柯爾主打，205公分大前鋒克里斯和魯尼輪流上陣，勇士還是會改變中鋒的存在方式，打出更有速度、反擊和傳球策應能力的攻防體系，把現代籃球帶向各種不同競爭。

NBA中鋒並沒有式微或消失，只是存在方式和功能性有了改變，大前鋒、小前鋒已經能扮演中鋒功能和防守、籃板，那麼大個子就不一定要出現在中鋒位置上。

這種趨勢和改變一如控球後衛，傳統控球後衛以傳球為主的方式已經很少存在，現代籃球控球後衛必須要具備強大攻擊力、外線和突破本事，不受限於身高，保持侵略性和進攻能力是控球後衛共同特色，在進攻、得分、破壞對手防守的要求下組織進攻、帶動球隊、成就隊友。

湖人小前鋒詹姆斯，獨行俠後衛唐西奇就是以這樣的方式存在，他們打扮演控球前鋒，讓控球、進攻、對位形成更多「錯位優勢」，打出更多反擊和快攻。

詹姆斯(右)和唐西奇(左)的控球前鋒角色也是有別於傳統籃球，利用錯位優勢讓球隊的攻勢更快更狠。 路透
詹姆斯(右)和唐西奇(左)的控球前鋒角色也是有別於傳統籃球，利用錯位優勢讓球隊的攻勢更快更狠。 路透

熱火是今年NBA另一支幾乎沒有傳統中鋒球隊，205公分大前鋒阿德巴約扛中鋒是熱火籃板王+助攻第二人，熱火場上經常擺上五名身高在195-205公分之間鋒衛，控球、中鋒、小前鋒的位置已經糢糊，場上五人都能傳切投，都能對位，都具備傳球、得分、防守能力，這就是現代籃球變種趨勢。

NBA中鋒沒有消失，只是「存在方式」不同，身高也不再是必然要求，中鋒功能和作用已經逐漸被前鋒取代，提升速度和攻防轉換節奏，形成更多錯位，這也是現代NBA完全不同於80、90年代NBA最大改變。

火箭 勇士 格林 詹姆斯 唐西奇

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