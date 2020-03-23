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NBA／尼克老闆、歐克利 電話調解
前尼克隊退役球星歐克利（Charles Oakley）和球隊老闆多蘭（James Dolan）的不合關係，月底可能會有新進展，兩人被法院命令進行調解，調解會訂於美國時間3月31日早上10點，歐克利和多蘭都要透過電話參加。
1988到1998球季曾效力尼克的歐克利，和多蘭不合早已不是新聞，2017年2月，他在尼克主場麥迪遜廣場花園球場和保全發生爭執而遭驅逐出場，之後多蘭更以歐克利可能有酗酒問題為由，終身禁止歐克利進入麥迪遜廣場花園，引起籃球圈不少討論。
歐克利雇請律師回擊，但提出毀謗和錯誤監禁的民事訴訟都被駁回，上個月他再度上訴，才有本月底的調解會。
和多蘭幾乎「撕破臉」後，歐克利持續公開批評前東家老闆，去年先轟尼克沒有「A咖」球星，本月初也為尼克多年來的「鐵粉」史派克李（Spike Lee）抱不平，再度抨擊多蘭。
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