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義大利「瘟疫審判日」：病毒打穿的十年醫療崩壞

NBA／勇士計畫不變 湯普森下季再復出

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
湯普森。 法新社
湯普森。 法新社

NBA受新冠肺炎影響停賽，何時復賽還沒確定時程表，不過勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）仍說，上季總冠軍戰傷了前十字韌帶的球星湯普森（Klay Thompson）下季才會復出。

勇士上季才締造連五年闖總冠軍戰紀錄，但總冠軍賽第六戰傷了湯普森，另名當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季則是打了四場左手就骨折，本月好不容易復出，但回歸只打了一場，比賽就因新冠肺炎停擺。

柯爾接受《The Athletic》訪問表示，這季對湯普森而言非常辛苦，「他熱愛打球，所以無法打球打擊很大，他也不像柯瑞，過去幾周或幾個月的出現頻率少很多，我對此很OK，因為對湯普森來說，只能看其他人練習自己卻無能為力實在太失望了。」

柯爾接續提到，這幾周湯普森已經開始和隊友一起投籃訓練，也能練習運球前進，感受得到他的開心，「但本季大部分時間，他還是離球隊遠一點，避免觸景傷情。」勇士教頭強調，湯普森復健狀態很好，會為下季做好準備，「假設所有事情一如往常從9月和10月開始，湯普森和柯瑞會以很好狀態準備就緒。」

勇士停賽前15勝50敗戰績居聯盟「爐主」，已退出爭奪季後賽門票行列，不過2020選秀會也因此得到不少優勢，加上「浪花兄弟」下季將合體，難怪柯爾已經開始展望新球季。

湯普森 勇士 柯爾

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