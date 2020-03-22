UBA／球隊八強止步 林彥廷得新人王：有點心虛
政治大學林彥廷摘下一生只有一次獲獎機會的UBA新人王獎項，不過球隊本學年八強止步，因此他得知獲獎時還不敢置信也坦言有些「小心虛」，他希望明年能朝冠軍賽MVP目標邁進。
畢業於能仁家商的林彥廷，來到政大後以菜鳥身分就擠進先發名單，108學年度UBA他共出賽22場，平均每場攻下11分、5.7籃板、3.6助攻、1.5抄截，成功摘下一生只有一次的新人王獎項。
不過本季球隊止步八強，並未拿到季前設定的四強目標，對於獲獎直呼心虛，他自爆，當初大專體總傳訊息通知他時，自己還以為是開玩笑，「其實今年也沒達到自己設定的目標，我希望自己能夠打得更成熟，不像大一生的生澀，但能獲獎還是很感謝大家的肯定。」
在自強國中、能仁時期，林彥廷都幫助球隊挺進四強，今天來到台北小巨蛋等待領獎的林彥廷只能坐在觀眾席上觀看比賽，他表示自己已經很久沒以觀眾身分看比賽，本來連轉播都不想看，卻意外得獎「被迫」觀賽，也讓他笑說：「有點小心酸。」
雖然沒能參與決賽，不過林晏廷仍自我安慰因此多了更多自己的時間，他也希望未來能拿到MVP獎項，希望能幫助政大打下冠軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言