UBA／健行、世新稱王封后 林俊吉、林蝶首獲MVP

創下賽史首度「閉門」舉行的108學年富邦人壽UBA公開一級決賽，今天完成所有賽程，世新大學迎接第一座公開女一級冠軍，最終戰繳出「雙10」的中鋒林蝶獲得MVP榮耀，完成公開男一級連霸的健行科大迎接4年來的第3冠，壓軸戰攻下12分的林俊吉也獲得MVP，帶著個人獎開心從UBA賽場畢業。

健行今天以60：54力壓台師大，全隊發揮平均，獲得MVP的林俊吉攻下12分，上半場就拿11分的簡廷兆全場貢獻13分，洋將石博恩14分、15籃板，陳范柏彥雖拿2分但也抓下15籃板，讓教頭劉孟竹直呼：「在我心中，每個球員都是MVP，都有付出、做好自己的工作，是只有進攻能拿到冠軍，我們是靠防守、團隊拿下冠軍。」

林俊吉菜鳥年就嘗到冠軍滋味，去年和今年也共享團隊最終榮耀，但過去和個人獎始終絕緣，他雖先喊MVP「不強求」，但也承認其實內心仍渴望，「我打球到現在，拿過個人獎，還是有想帶MVP畢業。」

世新女一級冠軍戰以60：56退文化大學奪冠，除林蝶11分、16籃板，羅培儀12分、羅培甄11分也是MVP可能人選，不過羅家姊妹都說心目中MVP是林蝶，羅培儀燦笑說：「蝶姊是MVP，這兩場她真的全力在拚！」

昨天四強賽狂抓37個籃板的林蝶說，冠軍最重要，個人獎是其次，但MVP仍是一種肯定，「很慶幸我有打球，不然不知道現在在幹嘛。」

108學年個人獎：

冠軍戰MVP：林蝶（世新）／林俊吉（健行）

新人王／后：林彥廷（政大）／林佳蓉（文化）

得分王／后：曾祥鈞（輔大）／戴宜庭（文化）

籃板王／后：丁恩迪（政大）／陳亭安（成大）

助攻王／后：陳柏宏（中州）／許庭瑜（台大）

抄截王／后：洪楷傑（政大）／劉倩伶（文化）

阻攻王／后：丹尼爾（世新）／葉依婷（台大）