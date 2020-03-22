快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／最終戰「畢業」落淚 朱育勤理由錢姊爆笑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北市大完成108學年最後一戰，球員在球場相擁落淚。記者葉信菉／攝影
北市大完成108學年最後一戰，球員在球場相擁落淚。記者葉信菉／攝影

北市大今天女季軍戰拚到延長賽仍以69：73不敵佛光大學，以第4名結束108學年UBA公開女一級賽程後，所有球員連同教練錢薇娟在場中相擁落淚，進到賽後記者會時眼眶仍紅腫。

正規賽最後3秒投進追平球的「小朱」朱育勤，紅著眼眶透露落淚原因，「因為五犯要罰5000元，還要請大家喝飲料。」話一出口一旁的錢薇娟馬上大笑，「錢姊」解釋說，她有訂下一些規定，包括重要比賽五犯、感冒都要罰錢，但她也補了一句，「我們已經夠窮了，罰錢我不忍心，但請飲料還是要的！」

小朱延長賽2分32秒領到第五犯，帶著全隊最高的17分、10籃板「畢業」，她雖自責，但也準備好投入WSBL選秀，「我一直想往上打，UBA也算完美結束，要開啟新旅程。」最後一年的UBA決賽沒能帶走勝場，她承認心情還是「很嘔」，但全隊已經盡力，「不像去年那麼難過。」

北市大去年是冠軍熱門，但4強賽2分差敗給世新大學，挑戰金盃夢碎，昨天4強賽又是1分差敗給文化大學，連兩年落在季軍戰，不過賽前準備北市大不見緊張情緒，錢薇娟帶領全隊又是熱舞，又是玩投籃遊戲，賽前介紹球員進場觀眾席啦啦隊還一起跳舞，氣氛十分熱烈。

妙語如珠的錢薇娟笑說：「北市大就是這樣，沒那輸，只怕場子沒拿下來，這和教練個性有關。」她給朱育勤挑戰下個舞台的建議也很有個人風格，「小朱一直很乖，她可以更好，更精采，但個性太悶，沒有看過那麼悶的原住民，希望她未來帶著北市大精神，場子不能輸，跳舞也不能輸！」

賽後跟著球員落淚的「錢姊」也提到，一年年看球員畢業，感覺實在太「虐心」，但也欣慰史靜茹和朱育勤裡外大將的成長，希望兩人投入選秀都能有很好發展。

女季軍戰後，北市大校長戴遐齡為最後一年打UBA的北市大球員戴上學士帽。記者葉信菉／攝影
女季軍戰後，北市大校長戴遐齡為最後一年打UBA的北市大球員戴上學士帽。記者葉信菉／攝影

選秀 啦啦隊

延伸閱讀

UBA／差一籃板大三元 陳孟欣只想喊累

圖輯／UBA女籃季軍戰 佛光大學延長賽勝

UBA／又見OT！佛光退北市大留季軍

UBA／佛光絕殺放槍 世新1分險勝

相關新聞

影響不只單一賽季 新冠肺炎對NBA的蝴蝶效應

自新冠狀病毒在台灣時間3月12日於爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）身上確診後，其後續就猶如蝴蝶效應般逐漸擴散，除了NBA確定全面封館以及球員需自主隔離之外，另外仍有些可能影響到後續發展的潛在影

UBA／最終戰「畢業」落淚 朱育勤理由錢姊爆笑

北市大今天女季軍戰拚到延長賽仍以69：73不敵佛光大學，以第4名結束108學年UBA公開女一級賽程後，所有球員連同教練錢...

NBA／威廉森行善拋磚引玉 鵜鶘副總裁：感到非常欣慰

先前為了協助球隊基層員工因疫情影響面臨斷炊的問題，鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）決定挺身而出，表示他將會負擔自家員工未來30天的薪水。這一舉動也得到鵜鶘籃球運營副總裁葛里芬

NBA／無法團練出奇招 拉文找愛犬鬥牛：防守不錯

沒有比賽又無法進行團體訓練球員們要怎麼維持體能呢？NBA公牛隊主力拉文（Zach Lavine）就找來「人類最好的朋友」...

NBA／自曝身體很健康 卡盧索：不能訓練很難受

在爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎病毒檢測為陽性後，NBA立即宣布無限期停賽，之後包括活塞、籃網、金塊、76人、塞爾蒂克和湖人都傳出確診案例。 本季表現深受球迷歡迎的湖人板凳奇兵

NBA／勿聽信網路假消息 湯普森籲上政府官網接收訊息

新冠肺炎疫情影響全球各地，網路上也傳播著許多假消息，造成不必要恐慌外也拖累防疫工作，勇士球星湯普森（Klay Thompson）就透過推特，呼籲請民眾務必前往政府機關官網，得知了解新冠肺炎科學事實與真

NBA／烏布瑞更換經紀人 改簽哈里斯父親

根據報導，鳳凰城太陽前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）已經和Unique運動管理國際公司的經紀人哈里斯（Torrel Harris）簽約。值得一提的是，Torrel正是76人先發主力哈里斯的

NBA／肺炎疫情影響選秀會 球團計畫視訊考察新秀

儘管NBA賽季無限期休兵，連帶也影響今年選秀會，按照先前的消息，選秀會有可能會推遲到7月或8月才舉行。雖然聯盟整體行程都還呈現未知數狀態，但各球團仍需要展開例行的選秀準備工作。 根據報導，許多球

NBA／聯盟盼為防疫超前佈署 隔離人員心理健康成焦點

新冠肺炎全面衝擊美國上下，NBA難逃停賽命運，但總裁席佛（Adam Silver）如今應對疫情發展該採哪些應對措施也成焦點。 美國媒體也報導，NBA在席佛帶領下其實過去就模擬過傳染病爆發狀況，去

NBA／無限期停賽重創營收 席佛：談這些還太早

NBA自12日傳出有球員確診新冠肺炎後立即宣布停賽，何時能復賽仍未可知，停賽對於NBA營收造成極大衝擊，不過聯盟主席席佛...

NBA／無懼威廉森大欺小 白人小朋友拚勁獲貝佛利讚賞

全球各大體育賽事幾乎都因新冠肺炎陷入停擺，NBA也不例外，籃球迷如今只能拿出舊影片懷念球員英姿，鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）一段高中時代場上畫面就又遭到瘋狂轉發，但原因不是威廉森

NBA／為新球季做準備 勇士管理層：盼選即戰力球員

NBA目前持續停賽中，日前也傳出選秀會恐延後舉行的消息，但就算如此，各隊仍為了補足戰力作足準備，勇士隊管理層之一的哈里斯...

熱門新聞

NBA／西蒙斯評聯盟防守前五 稱AD比戈貝爾更好

足球／踢衛生紙接力挑戰 梅西腳法令網友驚呆了

NBA／川普提議徵調郵輪安置病患 熱火老闆慷慨應允

NBA／哈里斯假裝賽季照常進行 丁威迪藉機秀暴扣對方照

日職／王柏融對外練習賽首轟出爐 首打席對決松坂大輔敲安

MLB／張育成開心回台 想見孕妻要先隔離14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。