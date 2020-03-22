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UBA／最終戰「畢業」落淚 朱育勤理由錢姊爆笑
北市大今天女季軍戰拚到延長賽仍以69：73不敵佛光大學，以第4名結束108學年UBA公開女一級賽程後，所有球員連同教練錢薇娟在場中相擁落淚，進到賽後記者會時眼眶仍紅腫。
正規賽最後3秒投進追平球的「小朱」朱育勤，紅著眼眶透露落淚原因，「因為五犯要罰5000元，還要請大家喝飲料。」話一出口一旁的錢薇娟馬上大笑，「錢姊」解釋說，她有訂下一些規定，包括重要比賽五犯、感冒都要罰錢，但她也補了一句，「我們已經夠窮了，罰錢我不忍心，但請飲料還是要的！」
小朱延長賽2分32秒領到第五犯，帶著全隊最高的17分、10籃板「畢業」，她雖自責，但也準備好投入WSBL選秀，「我一直想往上打，UBA也算完美結束，要開啟新旅程。」最後一年的UBA決賽沒能帶走勝場，她承認心情還是「很嘔」，但全隊已經盡力，「不像去年那麼難過。」
北市大去年是冠軍熱門，但4強賽2分差敗給世新大學，挑戰金盃夢碎，昨天4強賽又是1分差敗給文化大學，連兩年落在季軍戰，不過賽前準備北市大不見緊張情緒，錢薇娟帶領全隊又是熱舞，又是玩投籃遊戲，賽前介紹球員進場觀眾席啦啦隊還一起跳舞，氣氛十分熱烈。
妙語如珠的錢薇娟笑說：「北市大就是這樣，沒那輸，只怕場子沒拿下來，這和教練個性有關。」她給朱育勤挑戰下個舞台的建議也很有個人風格，「小朱一直很乖，她可以更好，更精采，但個性太悶，沒有看過那麼悶的原住民，希望她未來帶著北市大精神，場子不能輸，跳舞也不能輸！」
賽後跟著球員落淚的「錢姊」也提到，一年年看球員畢業，感覺實在太「虐心」，但也欣慰史靜茹和朱育勤裡外大將的成長，希望兩人投入選秀都能有很好發展。
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