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NBA／無法團練出奇招 拉文找愛犬鬥牛：防守不錯

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
拉文(左)。 美聯社
拉文(左)。 美聯社

沒有比賽又無法進行團體訓練球員們要怎麼維持體能呢？NBA公牛隊主力拉文（Zach Lavine）就找來「人類最好的朋友」自家愛犬陪他練球，雙方進行一對一鬥牛，他還大讚愛犬防守十分不錯。

新冠肺炎疫情持續在全美延燒，NBA中目前確診人數達到14例，聯盟除了原本已經發出的禁止團練命令後，再要求所有球隊向隊職員關閉練習以及訓練設施，重新開啟時間要等待聯盟另行通知。

為了防堵群聚感染，球員不能到球隊場館進行訓練，多數都只能待在家中利用現有器材想辦法維持體能，或是自己找地方投籃維持手感，沒辦法像以往一樣找人一起訓練。

因此拉文也突發奇想，找來愛犬一起練球，只見他在持球進攻前還先觀察一下愛犬動作，之後一連串運球轉身後跳投命中。

另外幾次的攻防，拉文運球時還被愛犬給抄截，在他命中投籃後球要落地時只見狗狗還用頭去頂了球一下，似乎想要搶籃板的樣子，也讓拉文直誇讚愛犬非常有籃球天分，且防守非常不錯，進攻更厲害外還有積極搶籃板的意識。

NBA 公牛

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