NBA／無法團練出奇招 拉文找愛犬鬥牛：防守不錯

沒有比賽又無法進行團體訓練球員們要怎麼維持體能呢?NBA公牛隊主力拉文(Zach Lavine)就找來「人類最好的朋友」自家愛犬陪他練球,雙方進行一對一鬥牛,他還大讚愛犬防守十分不錯。

新冠肺炎疫情持續在全美延燒,NBA中目前確診人數達到14例,聯盟除了原本已經發出的禁止團練命令後,再要求所有球隊向隊職員關閉練習以及訓練設施,重新開啟時間要等待聯盟另行通知。

為了防堵群聚感染,球員不能到球隊場館進行訓練,多數都只能待在家中利用現有器材想辦法維持體能,或是自己找地方投籃維持手感,沒辦法像以往一樣找人一起訓練。

因此拉文也突發奇想,找來愛犬一起練球,只見他在持球進攻前還先觀察一下愛犬動作,之後一連串運球轉身後跳投命中。

另外幾次的攻防,拉文運球時還被愛犬給抄截,在他命中投籃後球要落地時只見狗狗還用頭去頂了球一下,似乎想要搶籃板的樣子,也讓拉文直誇讚愛犬非常有籃球天分,且防守非常不錯,進攻更厲害外還有積極搶籃板的意識。

