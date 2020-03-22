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NBA／無限期停賽重創營收 席佛：談這些還太早

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
NBA總裁席佛。 歐新社
NBA總裁席佛。 歐新社

NBA自12日傳出有球員確診新冠肺炎後立即宣布停賽，何時能復賽仍未可知，停賽對於NBA營收造成極大衝擊，不過聯盟主席席佛（Adam Silver）認為，現在來談無限期停賽對聯盟營收的影響還言之過早。

爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）成為NBA首例確診球員後，聯盟立刻停止了尚未開打的比賽，而自從宣布停賽後已經過10天，目前NBA中聯盟及各隊活動都處於停擺狀態，何時能重回軌道仍充滿變數。

原本本季例行賽該在4月中結束，隨後展開季後賽賽程，但受到疫情影響也打亂所有行程，就有美媒粗估，單就例行賽而言，經濟損失至少10億美元，若算上季後賽、或是停賽期間繼續拉長，損失只會繼續往上累加，團隊薪資上限也會連帶受影響。

不過聯盟主席席佛接受訪問時表示，現在就是判斷經濟影響還言之過早，「我們每天都在分析不同情況，之後也會不斷評估財政受到的影響，很顯然結果並不樂觀，但不僅是我們，在這個時候，所有行業、所有人都面臨同樣的情況。」

至於外界最關心的復賽可能性，席佛也表示，聯盟正在探索所有能確保安全的前提下，重新啟動賽季的方法，「一切都有可能。」但他強調現在的工作重點是盡可能去支持、參與和教育大眾如何應對這次疫情，一定會在確保安全的前提下復賽。

NBA 爵士 Rudy Gobert

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