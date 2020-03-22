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NBA／為新球季做準備 勇士管理層：盼選即戰力球員

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
本季戰績不振，勇士隊為新球季做準備。 美聯社
本季戰績不振，勇士隊為新球季做準備。 美聯社

NBA目前持續停賽中，日前也傳出選秀會恐延後舉行的消息，但就算如此，各隊仍為了補足戰力作足準備，勇士隊管理層之一的哈里斯（Larry Harris）接受電訪時表示，雖然無法現場觀察球員，仍會透過影片搜集資料，盼從中找尋即戰力球員，助隊在來年一掃低迷的戰績。

本季勇士受到傷兵影響，加上不少昔日奪冠陣容出走，戰力大受打擊，在停賽前勇士15勝50負，戰績在全聯盟墊底，因此他們也有望獲得有利的選秀順位，球團也希望能藉由選秀會補進新秀，重新擦亮勇士王朝的招牌。

但受到疫情影響，現在全球體育活動都也紛紛喊卡或是延後舉行，也連帶影響到各隊觀察球員的機會，哈里斯說：「受疫情影響，近期都是在家觀看球員比賽影片，團隊中每人都有各自負責要觀察了解的新秀。」

「過去五年勇士一直沒有太好的選秀順位，所以選秀的工作量不大，但今年不同，球探部門幾乎每天都要仔細研究球員比賽畫面好幾個小時。」哈里斯也坦言，在疫情充滿不確定的情況下，對選秀的準備工作仍有些不知所措，各種事情都充滿著變數。

對於今年的選秀策略，哈里斯直言，球隊會盡可能選擇一些能立即上場，為球隊帶來貢獻的即戰力球員。

「但我們很清楚新秀一般都是18至20歲的年輕人，希望他們能馬上融入球隊並做出貢獻確實有些不實際，我們不會天真的以為他們不需要適應球隊的時間，不過我相信今年選秀會中會有一些孩子能夠馬上為球隊做出幾分鐘的貢獻。」哈里斯說。

選秀 勇士

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