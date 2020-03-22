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NBA／無限期停賽只能窩在家 里拉德：這真的有點奇怪

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
里拉德。 法新社
里拉德。 法新社

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，目前已全面停賽的NBA何時能復賽仍未可知，各隊球員只能宅在家，做好自主健康管理，球星們只能找事情打發時間，拓荒者里拉德（Damian Lillard）參加了一檔直播，分享自己如何保持忙碌狀態，及當初聽到閉門比賽的反應。

在爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）成為NBA中首位確診感染新冠肺炎的球員後，NBA立即宣布本賽季無限期停賽，不少球員都必須要待在家中與外界隔離。

目前也正在居家隔離的里拉德也藉機參與了一檔IG直播，談到現在沒有比賽宅在家的心得，「我覺得現在在家裡，而不是在季後賽中，這真的有點奇怪，我現在就是一個待在家裡的爸爸，已經沒有其他事情可以做了。」

而在NBA宣布全面停賽前，聯盟曾向各隊發出備忘錄，可能會採取閉門方式進行比賽，里拉德就透露聯盟曾在美國時間3月10日向拓荒者表示，他們與灰熊的比賽將會採閉門的方式進行。

「我當時心想：『該死的，沒有球迷的比賽，這會很奇怪。』我們怎麼會有動力？怎麼能興奮起來呢？」不過就在里拉德腦中的小劇場上演沒多久，聯盟就宣布因有球員確診而全面停賽。

對此里拉德說：「大概幾個小時後，他們說訓練取消了，明天沒有比賽，這周剩下的比賽暫停。即使在這之後，我們還是會為這場比賽做準備，可能是下周或是什麼時候。」不過目前全美疫情持續蔓延，NBA何時能復賽仍未有明確時間表。

里拉德 NBA 拓荒者

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