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NBA／球員4月1日照領全薪 未來恐改領9成
NBA停賽期間，蒙受嚴重盈利損失，但消息指出，聯盟向各隊確保在美國時間4月1日前，球員都能都能領到全薪，日後則可能依取消的球賽場次，扣除部分比例的薪水。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，聯盟慣例於每月1號及15號發薪，球員也在此時獲得薪資支票。然球賽延宕導致聯盟喪失鉅額收入，根據勞資雙方協議，當遇不可抗力因素，諸如戰爭、天災、疫情等狀況，聯盟有權拒絕支付部分薪資。
不過目前聯盟仍向各方擔保4月1日發薪，球員得以領到完整的薪水，但後續的發薪日則無法保證能給到全額。不過《ESPN》專家馬克思（ Bobby Marks）則透露，這波發薪之後球員可能改領9成薪。
聯盟為因應延賽，已將場館租約延長至8月，盡管主席席佛（Adam Silver）早已聲明無確切復賽日期，但仍抱持希望屆時能恢復賽季，且盡可能避免影響季後賽開打的日期，彌補停賽期間的損失。
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