NBA／西蒙斯評聯盟防守前五 稱AD比戈貝爾更好

球員因新冠肺炎疫情在家自主隔離，悶得發慌只好沒事找事做。76人球星西蒙斯（Ben Simmons），身為電玩痴，就宅在家打電動，順便跟SLAM雜誌的電競部門發展總監傑克森（Duane Jackson），討論本季聯盟防守前5的球員，其中湖人球星戴維斯（Anthony Davis）是心中第一名，力壓爵士戈貝爾（Rudy Gobert）。

戈貝爾去年才獲得最佳防守球員獎，今年更直指獎項3連霸，雖獲聯盟頒獎肯定，但西蒙斯卻認為有人更配得上最佳防守的稱號，他在直播時表示：「戴維斯的防守比戈貝爾好，他能從一號守到五號。對我來說，如果守不住各個位置的球員，就不配說自己是最強的防守球員。」

西蒙斯不只強調戴維斯是自己心目中的第一，也列出其他防守悍將，包括雷納德（Kawhi Leonard）、巴特勒（Jimmy Butler）、史馬特（Marcus Smart）、貝佛利（Patrick Beverley）以及在76人的搭擋安比德（Joel Embiid）等人。

至於防守前5的名單，西蒙斯毫無疑問將戴維斯排第一，雷納德位列第二，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三，自信地將自己排在第四，貝佛利則是在自己後面。