NBA／西蒙斯評聯盟防守前五 稱AD比戈貝爾更好

球員因新冠肺炎疫情在家自主隔離,悶得發慌只好沒事找事做。76人球星西蒙斯(Ben Simmons),身為電玩痴,就宅在家打電動,順便跟SLAM雜誌的電競部門發展總監傑克森(Duane Jackson),討論本季聯盟防守前5的球員,其中湖人球星戴維斯(Anthony Davis)是心中第一名,力壓爵士戈貝爾(Rudy Gobert)。

戈貝爾去年才獲得最佳防守球員獎,今年更直指獎項3連霸,雖獲聯盟頒獎肯定,但西蒙斯卻認為有人更配得上最佳防守的稱號,他在直播時表示:「戴維斯的防守比戈貝爾好,他能從一號守到五號。對我來說,如果守不住各個位置的球員,就不配說自己是最強的防守球員。」

西蒙斯不只強調戴維斯是自己心目中的第一,也列出其他防守悍將,包括雷納德(Kawhi Leonard)、巴特勒(Jimmy Butler)、史馬特(Marcus Smart)、貝佛利(Patrick Beverley)以及在76人的搭擋安比德(Joel Embiid)等人。

至於防守前5的名單,西蒙斯毫無疑問將戴維斯排第一,雷納德位列第二,「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)第三,自信地將自己排在第四,貝佛利則是在自己後面。

Ben Simmons lists Anthony Davis as the best defender in the NBA; along with his list of top 5 defenders👇🏽 pic.twitter.com/5tW7rEAcnz