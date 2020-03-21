NBA／同城不同命 尼克不願支薪、籃網願付到復賽

身為NBA市值最高的球隊，紐約尼克卻在這次NBA因疫停賽期間，成為首支不願承諾員工繼續支薪的球隊，不少員工將在三月底以及四月初領到最後一筆薪資後，恐面臨失業或是無薪水可領的狀況。

根據紐約每日新聞報導，在全美與NBA都因為新冠肺炎疫情陷入焦躁不安的情緒下，尼克主場麥迪遜花園廣場卻遲遲未向特許員工以及清潔人員承諾將會繼續支付薪水，在工會的介入下該集團僅願意繼續提供醫療保險，但部分員工將在美國時間29日與4月5日後就不再支薪。

一名與麥迪遜花園廣場合作長達26年的食品供應商在聽聞此消息後說：「這真的是很令人沮喪的消息，很多人都在擔心他們拿不到錢，如何支付家裡的開銷。」

籃網蔡崇信願付員工薪水到復賽

相較之下聯盟已有不少球隊在管理階層與球員、教練的齊心捐款下，希望幫助旗下員工度過這段艱困期，其中包括勇士主控柯瑞（Stephen Curry）就與球團股東、隊友和教練一同捐出100萬美元表達對員工的支持，「所有在球場工作的人，包括賣爆米花的工作人員，對我們的觀賽體驗都是至關重要的，作為球員，我們希望大家能夠一起幫助他們渡過困境。」

而與尼克相鄰的布魯克林籃網，老闆蔡崇信日前已經承諾將會支付所有計時員工定額的薪水，直到比賽重新復賽為止。