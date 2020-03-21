NBA／湖人後衛撇清染疫 稱檢疫過程是人生最糟經歷

洛杉磯湖人在昨天傳出兩名隊職員新冠肺炎確診後，引發各界不斷猜測染疫對象，不過也有不少球員在第一時間就挑出來自清，包括後衛庫克（Quinn Cook ）就公布了自己的檢疫過程，並直言那短短的幾秒鐘足以稱為他人生最糟糕的一段經歷。

NBA在昨天新增七名確診案例，其中在停賽前最後一戰與籃網曾有交手紀錄的湖人就有兩名隊職員傳出確診，不過湖人球團也在昨天強調，將會尊重染疫者的自主權，讓他自行決定是否公開身份。

儘管直到今天仍無法確定湖人的確診名單，但球隊後衛庫克在談到接受檢疫的過程時也強調確實相當難熬，「醫生會用一個醫用棉花棒插進你的鼻孔，並且一路伸到你的咽喉然後開始轉動，這感覺真的太糟糕了，在完成檢測後的五個小時都感到相當不適。」

庫克也稱讚湖人球團在這次的檢測過程中將每個受測者都區隔開，讓大家保有隱私，是非常棒的作法，不過他也透露事後球員仍是在群組中討論這樣的過程有多麽不舒服，「大家都在講這有多痛苦和不適，不過這是必要的，我們很幸運能夠如此迅速的完整檢測。」

對於與自己私交不錯的籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），在確診後第一時間就選擇對外坦承染疫，庫克也誇讚他的勇氣，「他現在狀況很好，精神也很好，他鼓勵大家保持社交距離並待在家中，他利用自己的平台來傳播防疫意識，是非常勇敢的作法。」