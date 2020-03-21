NBA／義大利死亡數創新高 馬刺射手：像電影

新冠肺炎疫情在義大利持續延燒，死亡人數更一舉超越中國大陸，讓仍在美國等待NBA復賽的聖安東尼奧馬刺義大利射手貝藍利（Marco Belinelli）為家鄉與家人感到擔憂，談到義大利的嚴重疫情，貝藍利直言一切變得太為瘋狂，宛如電影一般。

已經在NBA奮戰了13個賽季的貝藍利，儘管目前因為NBA停賽只能留在美國等待聯盟下一步指示，但對於家鄉的疫情與家人仍是感到相當擔憂，不過他強調，目前雙親與兩個兄弟都正在居家檢疫狀態，所幸並未染上新冠病毒。

貝藍利強調，雖然仍想帶著家人回到義大利，但在NBA訂下球員不得離開北美的禁令下，只能留在美國待命，並透過視訊方式與家人討論義大利的疫情，「他們正在經歷一個非常糟糕的時刻，因為沒有足夠的病床和重症病房，這讓他們無法提供患者幫助，這感覺真的很瘋狂，就像是電影一樣。」

不過日前貝藍利也與NBA球員工會合作，捐贈了一筆未公開的款項給家鄉的醫院，但他也強調目前人們仍未做好面對新冠病毒的準備，「很多人都沒有準備好面對病毒，不僅義大利如此，美國也是一樣，現在人們應該要遵照規則。」

包括貝藍利在內，NBA目前共有三名義大利球員，另兩人為雷霆蓋里納利（Danilo Gallinari）與鵜鶘梅利（Nicolo Melli），其中蓋里納利更有熟識的人因染上新冠肺炎而病逝，讓他曾公開呼籲義大利人民應該避免出門。