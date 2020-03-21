NBA／選秀會恐延遲辦理 狀元熱門愛德華仍宣布參選

受到新冠肺炎疫情影響，NBA本賽季是否復賽仍是未定數，也將連帶影響到包括下賽季的選秀會、待選新秀聯合試訓舉辦時間；而今天就傳出聯盟有意推遲選秀會舉辦時間，不過被公認是今年選秀會上狀元熱門人選的喬治亞大學後衛愛德華（Anthony Edwards），也在今天宣布投入選秀。

在美國新冠肺炎疫情仍不見趨緩的情況下，NBA復賽仍是遙遙無期，今天美國「ESPN」就報導，包括聯盟高層、大學教練以及球員經紀人都已經做好今年選秀會將會延遲舉辦的準備。

且在不少地方仍有旅遊和出入境令的情況下，要舉辦待選新秀聯合試訓會的難度也變得相當高，假使最終聯合試訓與球隊單獨試訓都被迫取消，今年選秀會前NBA各隊將只能透過影片方式針對待選球員進行情蒐，讓選秀會可能充滿更多無法預期的變數。

不過被喻為今年選秀狀元熱門人選的喬治亞大學後衛愛德華，也在今天宣布將投入選秀，他在個人推特上寫到，「喬治亞永遠是我的家，但我已經準備好將自己的比賽提升到另外一個水平，並決定參加2020年NBA選秀會，我希望能讓我的家人感到驕傲，不過在那之前我還有很多工作需要做。」

身高195公分的愛德華本賽季代表喬治亞鬥牛犬出賽，繳出平均19.1分5.2籃板2.8 助攻的亮眼成績，目前他也傳出將與八角體育經紀公司簽約，該公司目前旗下擁有柯瑞（Stephen Curry）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等聯盟一線球星。