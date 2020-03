NBA／是否公開確診者身份？ 湖人讓球員自行決定

NBA陸續傳出有球員及工作人員確診,湖人跟金塊、76人、塞爾蒂克今日也難逃疫情魔爪,總計7人確定染病,湖人就包辦2名,且證實為球員,不過是否公布球員姓名,將由球員決定是否公開。

根據今早消息,1名金塊職員、3位76人工作人員、2名湖人球員及綠軍後衛史馬特(Marcus Smart)相繼確診,除史馬特自行跳出來證實病情外,其餘人員的姓名皆未公布,其中湖人官方也不打算逕自透露球員身份,僅表示目前正在隊醫協助下接受隔離,並將決定權交給球員。

《洛杉磯時報》記者馬凱西(Arash Markazi)就指出,「湖人會讓確診感染肺炎的球員決定要不要對外宣布自己染病的消息,目前聯盟各隊也都持相同作法。像是杜蘭特(Kevin Durant)、史馬特都是在球隊公佈有人染病後,才自己決定公開。」

The Lakers are going to leave it up to the players who tested positive to announce it or not. That’s the stance teams are taking. Kevin Durant, Marcus Smart and others, for example, announced their positive tests on their own after the teams announced a player tested positive.