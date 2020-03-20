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NBA／是否公開確診者身份？ 湖人讓球員自行決定

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人有2名球員確診，球團決定讓球員自行決定要不要公開。 法新社
湖人有2名球員確診，球團決定讓球員自行決定要不要公開。 法新社

NBA陸續傳出有球員及工作人員確診，湖人跟金塊、76人、塞爾蒂克今日也難逃疫情魔爪，總計7人確定染病，湖人就包辦2名，且證實為球員，不過是否公布球員姓名，將由球員決定是否公開。

根據今早消息，1名金塊職員、3位76人工作人員、2名湖人球員及綠軍後衛史馬特（Marcus Smart）相繼確診，除史馬特自行跳出來證實病情外，其餘人員的姓名皆未公布，其中湖人官方也不打算逕自透露球員身份，僅表示目前正在隊醫協助下接受隔離，並將決定權交給球員。

洛杉磯時報》記者馬凱西（Arash Markazi）就指出，「湖人會讓確診感染肺炎的球員決定要不要對外宣布自己染病的消息，目前聯盟各隊也都持相同作法。像是杜蘭特（Kevin Durant）、史馬特都是在球隊公佈有人染病後，才自己決定公開。」

洛杉磯 疫情 馬凱 肺炎

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