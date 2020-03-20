NBA／10萬球迷觀看IG直播 詹皇：好想打球

NBA目前無限期延賽，不少球員也都被迫待在家中做好防疫措施，沒球打的日子眾球星都想法子解悶，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今天就在IG上開起直播，吸引超過10萬球迷觀看，而他也展現親和力，一一回答球迷提問。

不少球員在這段停賽日子中，會觀看過去比賽影片，詹姆斯表示，自己在這段時間會看布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和自己的影片。

也有球迷提問，生涯曾效力過騎士、熱火及湖人隊的詹姆斯有哪支球隊是自己不想效力的，但他並未直接回答，「我不能回答這個問題，因為我還在打球，必須為自己留下一些選項，但我現在哪裡也不想去，我想在剩餘的生涯都是一名湖人球員。」

但沒球可打的日子真的讓這些球星悶得發慌，詹姆斯就大喊想念球場、想念在球迷面前奮戰的時光，「現在我們本該大步向前，為季後賽做好準備的時候。」但現階段新冠肺炎疫情在全美持續擴散，何時能復賽仍未可知。