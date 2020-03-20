NBA／砲轟美國防疫差 公牛後衛盼帶家人回歐洲

NBA在今天傳出新增七名新冠肺炎確診案例，讓聯盟累積14人確診，也導致原本的復賽計畫變得遙遙無期，而芝加哥公牛捷克後衛薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）就表示，希望聯盟能夠盡快做出取消賽季的決定，讓他能夠將家人帶回捷克。

NBA在上周宣布停賽後，仍未定出明確的復賽計畫，讓賽季是否會就此取消仍是未知數，而不少在美國討生活的海外球員也因此陷入是否歸國，或繼續留在美國等待復賽的兩難局面。

其中公牛捷克後衛薩托蘭斯基就認為，在聯盟多數老闆都因為害怕賠錢而不願意賽季取消的情況下，讓他希望聯盟能夠盡快做出決定，「這感覺讓人很不愉快，或許是因為我想帶著我的老婆和女兒到捷克旅行，從邏輯上來說我們還是歐洲人，我認為捷克國內已經採取相關措施，但我們現在仍在美國，這邊狀況會變得愈來愈糟。」

薩托蘭斯基透露，在停賽這段期間他仍不斷在家中維持身體狀態，因為他仍不習慣什麼事都不能做的日子，對於美國民眾的防疫意識仍舊薄弱，讓他也覺得相當不自在，「很多酒吧和餐廳都沒開了，但很多人還是出來散步、溜狗和帶著孩子出門。你可以感受到人們沒有很認真對待它，也沒有人帶著口罩，這讓我感到相當緊張。」

今年28歲的薩托蘭斯基在2012年就投入NBA選秀並在第二輪第32順位被巫師選中，不過他直到2016年才正式加入巫師，並在去年透過先簽後換的方式轉披公牛戰袍，並以先發後衛身份繳出平均9.9分5.4助攻的數據。