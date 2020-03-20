NBA／庫茲瑪、柯瑞捐款做公益 為老人、貧童供餐抗疫

NBA在今天傳出新冠肺炎確診案例累積暴增到14例後，讓全聯盟人人自危，不過仍有部分球員選擇在此時挺身而出投身公益與抗疫行動中，包括洛杉磯湖人庫茲瑪（Kyle Kuzma）與金州勇士柯瑞（Stephen Curry）將分別為確診老人、貧童免費供餐，以度過這段艱困時期。

NBA在今天包括湖人、塞爾蒂克、金塊與76人都有隊職員陸續傳出確診消息，其中僅有塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）自行公布確診身份，其他染疫者是否為球員仍無法確定。

其中在傳出有兩名隊職員確診的湖人中，前鋒庫茲瑪就率先挺身而出回饋故里，他將提供家鄉密西根州弗林特地區染上新冠肺炎的老年人餐食，計畫將從美國時間23日開始，一周將提供550份的晚餐與點心，並維持至少六周的時間。

出生於弗林特的庫茲瑪，過去幾年都會固定與該地區的青年會合作舉辦免費的夏季籃球訓練營，甚至還會提供球鞋、餐點等物資給需要幫助的人。

至於勇士主控柯瑞今天也在推特上宣布進行公益捐款，希望達到拋磚引玉的作用，「新冠肺炎疫情的影響持續擴大，不少社區都已經受到波及。我們有責任幫助那些需要幫助的人，讓他們至少不用因此挨餓。我們將與『eatlearnplay』一起奮鬥，並希望你能夠透過任何形式加入我們。」

日前柯瑞就已經與妻子共同宣布將捐贈100萬美元幫助奧克蘭地區貧困學童，在疫情不斷擴大之際仍能解決用餐問題，而「Eat. Learn. Play」正是由柯瑞夫婦一手成立的非營利基金會，該基金會的成立宗旨就在於透過飲食、教育和體能活動來幫助兒童健康成長。