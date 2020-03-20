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NBA／第4隊中鏢！金塊成員感染新冠肺炎

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NBA／確診案例飆升 聯盟將要求各隊關閉訓練設施

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

隨著美國新冠肺炎確診人數突破萬人，NBA官方也在今天持續向各隊發出有關疫情的備忘錄，包括要求各隊在美國時間周五前關閉所有球隊相關訓練設施，以避免疫情的持續擴大。

NBA聯盟從這個月初開始不斷透過備忘錄形式約束球隊與球員行為，但仍舊在爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診後難逃停賽命運，而在那之後聯盟又陸續發出了禁止球員離開北美地區、要求球員盡可能留在家中與所屬城市並每日進行電子簽到等規定。

在今天傳出金塊、76人與湖人新增六名確診案例前，聯盟又發出備忘錄要求各隊必須在周五前關閉所有訓練相關設施，直到聯盟另行通知前將不得開放使用。

而洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）也在今天於個人社群網站上上傳一段與妻子一同在家中健身房進行自主訓練的影片，並寫到，「讓我們繼續加油吧，皇后。」

雖然聯盟各隊目前已經停止所有訓練計畫並將關閉相關設施，但也有消息人士指出，各隊仍緊鑼密補的進行選秀會情蒐，儘管目前下賽季選秀會與待選球員聯合試訓是否能夠如期舉辦仍是未知數。

選秀 湖人 NBA

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