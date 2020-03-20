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NBA／確診爆增七例 湖人、76人、金塊與綠衫軍都淪陷

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

新冠肺炎疫情在NBA各隊間持續延燒，繼日前布魯克林籃網一口氣爆出四例確診後，今天包括洛杉磯湖人、塞爾蒂克、費城76人與丹佛金塊等四隊，共傳出7位隊職員在接受檢測後呈現陽性，目前NBA累積14例，也讓復賽遙遙無期。

NBA在停賽首周陸續傳出爵士雙星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）以及活塞中鋒伍德（Christian Wood）相繼確診後，日前籃網更爆出了包括當家球星杜蘭特（Kevin Durant）等四人也確診的消息，而在各隊都陸續完成檢測的情況下，今天確診案例也持續飆升。

其中金塊與塞爾蒂克分別傳出一人確診，76人則有三名隊職員檢測後呈現陽性，球隊都拒絕透露案例是否為球員，綠衫軍史馬特（Marcus Smart）則是主動承認確診，76人已經安排三名確診案例進行隔離並由專業醫療人員進行監視。

除了這三隊外，在停賽前最後一戰曾與籃網有過交手紀錄的湖人，今天也傳出有兩名隊職員確診，目前兩人都還沒有任何症狀，但同樣已經遭到隔離和醫護照料。

儘管確診案例不斷增加，但NBA主席席佛（Adam Silver）在昨天受訪時仍強調，目前取消賽季仍不在聯盟的計畫之中，「我天生樂觀，並相信目前仍能挽救本賽季的某些賽程，我認為我們過去做過很多創新的事情，包括今年明星賽就有特殊的結局，現在我們正在討論季後賽的形式，並考慮其他的方案。」

席佛強調，雖然聯盟至今僅短短停賽一周，但已經收到不少球員來信表達想要比賽的強烈渴望，這是讓他不希望取消賽季的主因，「我們會試著再一次回到球場，但我強調這會是以球員和球迷的安全和健康為第一前提，這也是我們為何現在仍無法做出任何決策的原因，所有事情都必須經過公共衛生官員同意才行。」

NBA 籃網 金塊

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