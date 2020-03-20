恐慌封館有別以往 字母哥拿MVP不該被質疑

全球新冠肺炎疫情持續燃燒，聯盟經歷1998、2011勞資雙方協商破局兩度封館後，NBA再次迎來史上第三次全聯盟停擺，這是首遭碰上非勞資因素，令全世界如此恐慌，充滿不確性的一季。目前全世界陷入前所未有的緊張防疫情緒，現階段剩餘賽季是否有辦法打完？例行賽程縮水，季後賽時程延後等等都是未定之天。

儘管球季縮水導致實戰場次減少，也許能減少體能耗損，降低受傷風險，但仍不可否認球員私下必須更加勤奮保持狀態，才有辦法在恢復賽季之後就迅速調整進入狀況。況且，就這樣不明不白的被迫結束賽季，對於備戰整個夏天，辛苦奮鬥了大半季的球員們頗為不公平，十分可惜。

這次因為肺炎疫情擴及全球，不用說短期內可能百業蕭條，人心惶惶，就籃球產業生態鏈當然也免不了受到重創。許多球團、球場工作人員，薪資待遇並不像球星那麼優渥，聯盟一停擺可能連生計都是個困難。自從戈貝爾(Rudy Gobert)成為首位確診球員引發的連鎖效應後，至今聯盟最大咖的確診球星為杜蘭特(Kevin Durant)，也希望不要再擴散到任何一個人，所有事情能早日步上軌道。

杜蘭特本來就已經夠倒楣，誰知屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風，整季在休養也會被傳染到新冠肺炎。 歐新社資料照片

跟過去封館經驗相比，這次更包含人人自危的恐慌，需要想辦法保持自身健康，做好防疫管理，先在這波世紀災難中活下來。必須先不讓疫情擴散，等到疫情減緩，才有辦法等待重新開賽，不是看著場邊清空的安靜球賽，而是迎接滿滿觀眾在場邊熱情呼喊的那一刻。只是，那畫面，現在還太遙遠。

本球季是否還有得打，或許就此取消，最後戰績排名，冠軍金盃又該如何定義，著實令聯盟高層傷透腦筋，是將視疫情發展來定奪最後決策。這讓當前戰績53勝12敗，高居聯盟第一的公鹿，暫且留下個很可惜的問號。

首先公鹿今年雖無法挑戰單季敗場個位數，不過在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的強勢帶領之下，各項團隊數據接處於聯盟高檔，表現出色有目共睹，相當有機會問鼎東區冠軍，進而挑戰總冠軍寶座。如果因為肺炎的意外因素而打亂本季公鹿擁有大好前景的一季，那將非常令人惋惜，而安戴托昆波個人挑戰例行賽MVP二連霸的腳步也就此被打亂。

字母哥(左)本季不但在場上全力拚戰，還常常會在場邊安撫隊友，爭冠與搶MVP的企圖心非常明顯。 美聯社

安戴托昆波本季場均29.6分13.7籃板5.8助攻1抄截1火鍋3.7次失誤，場上個人正負值創下生涯新高達11.4，他能有今天的成就絕非僥倖，從初入聯盟的單薄身形，拙劣的投射技巧，到現今練就的碩壯體態，搭配攻守兩端極具宰制力的輸出，他的MVP之路其背後所付出的心血，絕非常人能想像。

雖然還不知道本賽季未來是否還有機會上工，縱使是縮水球季，又或者直接終結賽季導致安戴托昆波無法完成MVP連霸之夢。

但相信他的生猛成績單與日漸成長的領導能力絕無庸置疑，絕非僅是縮水賽季下的既得利益者。

如果說封館很可能抹滅掉球員得以發揮的舞台，但無法否認他們持續追逐勝利所付出的代價，盡可能想在球迷面前展現出高端球賽內容的決心。沒有人願意看見聯盟封館，特別是這種八杆子打不著的意外因素，願世界的肺炎疫情早日獲得控制，得以平息，期許NBA能盡早恢復正常運作，重啟賽季，繼續成為你我日常的動力。

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