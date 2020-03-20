35歲保羅vs.32歲衛少 誰是更出色的球員？

2019年夏天，當火箭決定用當時34歲保羅跟雷霆交易31歲衛斯特布魯克，全世界大概有九成以上的人都認為「火箭大賺」。衛斯特布魯克更年輕、更全面，數據更誇張，更重要的是：火箭總管、教練、老闆都認為保羅已經「老不中用」。火箭想要成為更好球隊，繼續往爭冠路上前進，打出更完美更好團隊，用保羅換衛斯特布魯克不只是釜底抽薪，更是一條捷徑。

衛斯特布魯克已經連續三年打出場均31分、25分、23分「超級大三元」數據，史上唯一，還有什麼比組成哈登+衛斯特布魯克「超級後衛」搭檔更完美奪冠計畫。

這裡頭還有一個更特殊理由，哈登更喜歡跟衛斯特布魯克一起打球，因為保羅經常要指導，甚至當面指正哈登和火箭如何贏球，打好比賽，這一點確實讓火箭老大哈登沒有很開心，經常難以忍受。

哈登(右)一定會覺得衛斯特布魯克(左)比保羅好相處多了，而且兩人合作後在出手時機上可以更彈性，因為他們都有萬夫莫敵之勇，不需要隊友幫忙擋拆照樣能輕鬆取分。 美聯社

保羅一向很難搞，這是他場內場外要求完美，追求勝利偏執性格，保羅生涯一直扮演這種讓隊友、教練、管理階層很不舒服角色。保羅的偏執與對贏球的執著，某種程度跟湖人傳奇球星布萊恩不相上下。保羅靠成就隊友、凝聚團隊、帶動節奏和組織攻防取勝，布萊恩靠得分、進攻帶領隊友，兩人球路、領導球隊風格不同，但偏執性格和讓人受不了的信念幾乎一致。

2020年3月12日NBA因新冠病毒疫情擴散無限期停賽，正好可以讓我們檢視火箭大賺了沒有？雷霆是不是一敗塗地?保羅和衛斯特布魯克誰才是更好的球員？

火箭今年打出40勝24敗6成25勝率西區第六，西區第五居然是雷霆，戰績同樣40勝24敗。去年夏天那支跳樓大拍賣，同時交易衛斯特布魯克、喬治兩大鎮隊球星，原本計畫打破重建，換取更多年輕新秀和首輪籤重建球隊的雷霆，居然還沒有進入擺爛期和樂透區就完美變身，煥然一新，成為一支比過去三年更好球隊。

雷霆原本是要準備進行重建的球隊，但保羅(右)加入之後，只用了很短的時間就讓球隊脫胎換骨，最後竟然還能跟火箭打出同樣的戰績！ 美聯社

每個人都知道，保羅改變了雷霆，他不只讓每個雷霆隊友打出快樂籃球，凝聚為一個更好團隊，保羅在成就隊友同時也成就雷霆教練唐納文。雷霆二年級後衛亞歷山大看起來就像個球星，32歲前鋒蓋里納利成為更犀利得分前鋒，替補後衛施羅德打出生涯最好一季，場均19分，他的出手、上場時間、球權佔有率甚至高過先發主控保羅。

雷霆替補長人諾艾爾說，「我在NBA打了七年，這是我最快樂、最享受一季，保羅確保我們每個人都能享受比賽融入團隊，同時打出個人最佳狀況」。諾艾爾本季替補上場18分鐘，7.7分、4.9籃板數據非常平凡，但他的球員效率值( PER)高達21.74，跟保羅並列雷霆第一。

還沒開始擺爛、經歷重建過程，雷霆竟然已經「完成重建」，甚至極可能打進西區前四。這一切都是因為保羅。

得到衛斯特布魯克的火箭有變得更好嗎？戰績上沒有，因為雷霆跟火箭戰績相同。勝率上也沒有，上季火箭「保羅+哈登」組成勝率是6成46西區第四，本季「哈登+衛斯特布魯克」組合勝率是6勝25西區第六。

火箭團隊有變得更好、更完美、更嚴謹，每個人都打得更快樂嗎？好像也沒有，火箭還是充滿抱怨、起伏，即使少了偏執保羅，火箭還是沒有找到一起快樂打球享受比賽，努力求勝的信任。

火箭隊長期以來一直在調整陣容，但無論怎麼變，似乎都難以讓球隊變得更好。 美聯社

我不想說保羅是一名比衛斯特布魯克更出色的球員，因為衛斯特布魯克的確是一名超級球員，他更是一名好隊友。但衛斯特布魯克只會打自己的籃球，他沒有領袖魅力，不知如何成就隊友，個人意志和情緒經常凌駕團隊和隊友都是事實。

NBA停賽中，大家不妨仔細看看已經打完的四分之三賽季，保羅為雷霆、隊友、教練帶來什麼，衛斯特布魯克又為火箭、隊友、教練帶來那些戰力和影響。

如果要選年度MVP，今年球季保羅貨真價實，雷霆整個賽季始終充滿傳奇和驚奇，保羅值得這分肯定。