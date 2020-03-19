NBA／謠傳是布萊恩墓地 竟有人盜墓遭逮捕

據美國八卦新聞網站「mtonews」報導，他們獨家拍到一名男子在加州橙縣新港灘（Newport Beach）的太平洋美景紀念墓園（Pacific View Memorial Park）遭到警方逮捕，據警方表示，這名男子在他認為是過世NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)及其女兒的墓地進行挖掘，不僅撥開草皮，還挖得很深。

布萊恩在發生意外墜機事故之後，令不少球迷懷念，而在各界舉辦告別式後，有關他安葬的地點，一直是處於保密狀態，並未對外界公布。然而先前有「英國每日郵報」披露布萊恩是與女兒將與過世西部片巨星約翰韋恩(John Wayne)作伴，葬在加州太平洋美景紀念墓園，消息一出，就引起不少布萊恩粉絲前往朝拜，只不過，據「今日美國報」查證，報導該地並非布萊恩真正墓地。

不論如何，仍有不少球迷相信太平洋美景紀念墓園就是布萊恩墓地，也造成墓園方面困擾，但傳出更誇張的就是一名男子居然持工具，要挖掘他所認定的布萊恩墓地偷盜被逮到，警方將其上拷，其行為令人不恥，但該地是否是布萊恩墓地仍是未知數。