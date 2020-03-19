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NBA／何時復賽未知 快艇菜鳥後衛趁機動刀
NBA受新冠肺炎影響停賽，何時復賽還沒答案，快艇隊菜鳥後衛曼恩（Terance Mann）趁機進場整復，快艇今天發布消息表示，曼恩昨天已進行右手韌帶手術。
曼恩是美國時間3月8日比賽中受傷，他當時並非在快艇，而是在快艇發展聯盟隊伍阿瓜卡連特快艇（Agua Caliente Clippers of Ontario），目前復出還沒時程表，但NBA也還沒看到復賽曙光。
23歲的曼恩去年選秀會第二輪、48順位被快艇挑中，菜鳥球季在停賽前共為快艇出賽35場，不過上場時間受貝佛利（Patrick Beverley）和威廉斯（Lou Williams）壓縮，場均上場時間僅7.7分鐘，成績是1.6分和1.1助攻。
他也在發展聯盟打了20場比賽，場均35分鐘的上場時間可帶來15.4分、8.8籃板和5.7助攻。
發展聯盟本季賽程已因新冠肺炎疫情取消，上周開始停賽的NBA，何時復賽也是未知，曼恩此時動刀可先專注復建。
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