NBA／肺炎衝擊 12月開打新球季成方案

NBA賽程上周因新冠肺炎全面停賽，復賽時程表有各種版本，總裁席佛（Adam Silver）抱持開放態度，願意聆聽各方建議，老鷹隊執行長柯寧（Steve Koonin）曾提過在12月中展開賽季、8月進行總冠軍戰，似乎也成考慮選項。

柯寧本月初在麻省理工學院史隆運動分析研討會拋出如此想法，建議NBA想提高收視率，該避開關注度極高的美國大學美式足球與職業美式足球NFL賽季。

按照NBA目前時程，季後賽最快也要6月才能進行，如此一來總冠軍戰8月才能落幕，在10月展開新賽季過於匆促。美國《ESPN》名作家沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也透露，他所尊敬、對聯盟也有影響力的的一位球隊總裁對他說，之前從沒喜歡過柯寧的點子，「但現在思考愈多，覺得這個想法的吸引力愈大。」

沃納羅斯基以「有趣」形容這個點子，畢竟開季往後延，影響到聯盟全部時程，包括夏季聯賽、選秀會和自由球員市場等都要做出對應改變，不過在本季賽程受新冠肺炎衝擊暫停狀況下，下個球季延遲開始並非不可行。

《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）先簡單列出幾個時程，若是NBA季後賽能在今年6月中展開，8月初將產出總冠軍隊，8月底就要舉行選秀，9月1日開啟自由球員市場，9月10日夏季（秋季）聯賽展開，12月10日球隊訓練營開始，82場例行賽於12月25開始，所有賽程在明年6月中結束。

不過時程改變要面臨的問題也不少，包括轉播單位配合問題、自由球員市場開啟將強撞NFL球季等，選秀會時間後延，也會影響投入選秀的大學球員行程。