NBA／享優先檢測特權？ 籃網：沒用公共醫療資源

籃網隊昨天宣布4名球員確診新冠肺炎，今天再發聲明表示，先前有幾名球員和隊職員出現肺炎相關症狀，促使球團安排進行檢測，且一切都是透過私人公司採購，沒有使用到公共醫療資源。

新冠肺炎疫情在美國愈演愈烈，50州全部淪陷，但大眾接受檢測不易，讓昨天籃網宣布有4名球員確診但3名無症狀後，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）和總統川普（Donald Trump）都發表相關看法。

白思豪在推特表示，希望球員早日康復，但當有重症患者等待檢測時，NBA球隊不該先接受新冠肺炎檢測。

川普今天被問到，對職業球員在無症狀之下卻比有症狀者優先檢測的看法，他沒給直接答案，只說「有注意到有些人很快就檢測」。

新冠肺炎的症狀包括咳嗽、發燒和身體痠痛，但在一些年輕患者身上卻看不到類似症狀，承認染疫的籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）就說自己沒有出現症狀；籃網今天發表公告也說明，透過檢測結果，球隊能盡快做出相關因應，包括隔離感染者，「若是我們等到球員出現症狀，他們可能持續對家人、朋友和公眾造成危害。」

球團表示，大眾應了解，無症狀者也有檢驗的必要性，如此才能限制傳播速度、保住生命，且籃網這次檢測都是透過私人公司採購且自付費用，沒有使用到公共醫療資源。