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NBA／籃網球員確診 錢德勒自爆遭歧視

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

籃網隊宣布4名球員確診新冠病毒，不到24小時就有球員因此遭歧視，前鋒錢德勒（Wilson Chandler）在推特發文表示，所住的布魯克林公寓管理員要求他，不要進入公寓的公共區域。

根據錢德勒的說法，他接到電話，另一頭的管理員說：「我看到籃網球員感染病毒，我們想知道你的狀態，而且你如果可以別待在大廳之類的，我們無法失去我們的工作人員。」

錢德勒補充，這名女姓管理員根本沒問他檢測結果是陰性或陽性，或是身體感覺如何，讓他氣到飆出髒話，「然後我就回家了。」

錢德勒也提到，根據自己的估計，這棟大樓有超過三百人居住，他也看過許多快遞人員進進出出，遭受不平等對待讓他十分不滿。

籃網昨天宣布4名球員確診，但沒公布姓名，只有兩度獲選總冠軍賽MVP的杜蘭特Kevin Durant）主動承認自己是其中一人。

根據籃網說法，4名球員中，只有一人有出現新冠肺炎症狀，杜蘭特也說自己沒有出現症狀。

美國時間周三早上紐約已有1339名新冠肺炎確診案例，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在本周已簽屬一項行政命令，酒吧和咖啡廳要關閉內用區域，餐點僅供外帶；這項命令還包括公共體育館、電影院和夜店暫時關閉，避免群聚感染風險。

籃網 杜蘭特 Kevin Durant

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