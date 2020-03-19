NBA／籃網球員確診 湖人進行非強制檢測

籃網隊昨天宣布4名球員確診新冠肺炎，最近一場的對手湖人隊安排還在洛杉磯的大部分球員接受檢測，不過相關人員都被下封口令，有受訪也以不具名方式。

消息來源透露，湖人球員是在美西時間周三早上9時接受一名醫生檢測，受測地點在球隊位於埃爾塞貢多的練習場。

一名受訪者表示，醫生將一個大拭子伸進球員鼻子，這根拭子要觸碰到鼻咽部，醫生並會轉動拭子蒐集檢體，整個過程約10秒結束，一名受檢測的人員說：「很痛，感覺並不好。」

有一名球員提到，一周前球隊就有接受過新冠肺炎檢測，且因檢驗資源吃緊，球員之後若沒有出現相關症狀，在二至三周內無法再度檢測，不過在籃網公告有球員確診後，情勢自然不同。

湖人球員並沒有強制要求接受今天的檢測，也沒有教練團接受現身檢測，今天有接受檢測的球員，結果預計在美國時間周五出爐。

湖人和籃網是在美國時間3月10日在史坦波中心交手，之後聯盟就宣布停賽，昨天籃網公布4名球員確診新冠肺炎後，湖人球員就開始為期14天的自我檢疫。