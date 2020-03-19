聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／籃網球員確診 湖人進行非強制檢測
籃網隊昨天宣布4名球員確診新冠肺炎，最近一場的對手湖人隊安排還在洛杉磯的大部分球員接受檢測，不過相關人員都被下封口令，有受訪也以不具名方式。
消息來源透露，湖人球員是在美西時間周三早上9時接受一名醫生檢測，受測地點在球隊位於埃爾塞貢多的練習場。
一名受訪者表示，醫生將一個大拭子伸進球員鼻子，這根拭子要觸碰到鼻咽部，醫生並會轉動拭子蒐集檢體，整個過程約10秒結束，一名受檢測的人員說：「很痛，感覺並不好。」
有一名球員提到，一周前球隊就有接受過新冠肺炎檢測，且因檢驗資源吃緊，球員之後若沒有出現相關症狀，在二至三周內無法再度檢測，不過在籃網公告有球員確診後，情勢自然不同。
湖人球員並沒有強制要求接受今天的檢測，也沒有教練團接受現身檢測，今天有接受檢測的球員，結果預計在美國時間周五出爐。
湖人和籃網是在美國時間3月10日在史坦波中心交手，之後聯盟就宣布停賽，昨天籃網公布4名球員確診新冠肺炎後，湖人球員就開始為期14天的自我檢疫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言